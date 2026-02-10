ΗΠΑ: Με φόρμα φυλακής η Μάξγουελ ενώπιον Επιτροπής της Βουλής - Επικαλέστηκε το δικαίωμα σιωπής και δεν απάντησε καμία ερώτηση (βίντεο)

Η Γκισλέιν Μάξγουελ αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις κατά τη διάρκεια κλειστής, διαδικτυακής κατάθεσης ενώπιον Επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων, τη Δευτέρα, στο πλαίσιο της έρευνας του Κογκρέσου για την υπόθεση του Τζέφρι Επστάιν, επικαλούμενη το δικαίωμα που της δίνει η Πέμπτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος να αρνηθεί να μιλήσει για να μην αυτοενοχοποιηθεί.

Η κατάθεση πραγματοποιήθηκε μετά από πολύμηνες προσπάθειες της Επιτροπής να εξασφαλίσει την παρουσία της Μάξγουελ, η οποία εκτίει ποινή κάθειρξης 20 ετών σε σωφρονιστικό κατάστημα στο Τέξας. Παρά τη σημασία της διαδικασίας, δεν προέκυψαν νέα στοιχεία, σύμφωνα με τα μέλη της Επιτροπής.

Η Μάξγουελ εμφανίστηκε ενώπιον της Επιτροπής με τη φόρμα της φυλακής και όταν ρωτήθηκε αν είχε σχέση με τον Επστάιν, είπε: «Θα ήθελα να απαντήσω στην ερώτησή σας, αλλά, κατόπιν συμβουλής του δικηγόρου μου, αρνούμαι με σεβασμό να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση και σε οποιαδήποτε σχετική ερώτηση. Η αίτηση habeas corpus (προσφυγή κατά της νομιμότητας της κράτησης) που έχω υποβάλει εκκρεμεί στο νότιο διαμέρισμα της Νέας Υόρκης. Ως εκ τούτου, επικαλούμαι το δικαίωμά μου να παραμείνω σιωπηλή, σύμφωνα με την Πέμπτη Τροπολογία του Συντάγματος των Ηνωμένων Πολιτειών».

«Δυστυχώς, είχε σήμερα την ευκαιρία να απαντήσει σε ερωτήματα που απασχολούν κάθε Αμερικανό και είναι κρίσιμα για αυτή την έρευνα, και επέλεξε να επικαλεστεί την Πέμπτη Τροπολογία», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο πρόεδρος της Επιτροπής, Τζέιμς Κόμερ, μετά το πέρας της κατάθεσης. Όπως ανέφερε, η νομική ομάδα της Μάξγουελ προχώρησε σε προετοιμασμένες δηλώσεις στην αρχή, πριν εκείνη αρνηθεί να απαντήσει στις ερωτήσεις.

Από την πλευρά του, το ανώτερο μέλος της Επιτροπής από τους Δημοκρατικούς, Ρόμπερτ Γκαρσία, τόνισε ότι «μετά από μήνες κατά τους οποίους αγνοούσε την κλήτευση, η Γκισλέιν Μάξγουελ εμφανίστηκε τελικά και δεν είπε τίποτα», προσθέτοντας ότι δεν παρείχε καμία πληροφορία «για τους άνδρες που βίασαν και διακίνησαν γυναίκες και κορίτσια».

Η Επιτροπή είχε εκδώσει την αρχική κλήτευση τον Ιούλιο. Η Μάξγουελ καταδικάστηκε το 2022, όταν ομοσπονδιακό δικαστήριο την έκρινε ένοχη για τη συνδρομή της στη διακίνηση ανήλικων κοριτσιών από τον Επστάιν. Η ίδια έχει αρνηθεί ότι κακοποίησε οποιονδήποτε και υποστηρίζει ότι χρησιμοποιήθηκε ως αποδιοπομπαίος τράγος μετά τον θάνατο του χρηματιστή στη φυλακή το 2019, ισχυρισμό που οι εισαγγελικές αρχές έχουν απορρίψει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Μάξγουελ δεν είχε επικαλεστεί το δικαίωμα σιωπής όταν συναντήθηκε τον Ιούλιο με τον αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς για την υπόθεση Επστάιν, καθώς τότε της είχε χορηγηθεί περιορισμένη ασυλία. Ωστόσο, ο Τζέιμς Κόμερ απέρριψε το αίτημά της για ευρύτερη ασυλία με αντάλλαγμα την κατάθεσή της. Ο δικηγόρος της φέρεται να δήλωσε ότι θα απαντούσε σε ερωτήσεις μόνο αν της απονεμόταν χάρη από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, πρόταση την οποία ο πρόεδρος της Επιτροπής απέρριψε κατηγορηματικά.

Πηγή: protothema.gr