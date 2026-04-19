Το νησί που αλλάζει... χώρα κάθε έξι μήνες: Η μοναδική περίπτωση του Pheasant Island

Ανάμεσα στη Γαλλία και την Ισπανία, ένα μικροσκοπικό νησί με τεράστια ιστορία αλλάζει κυριαρχία δύο φορές τον χρόνο, αποτελώντας ένα από τα πιο παράξενα γεωπολιτικά φαινόμενα στον κόσμο.

Στα σύνορα της Γαλλίας και της Ισπανίας, ανάμεσα στις πόλεις Hendaye και Irun, βρίσκεται το Pheasant Island — ένα μικρό νησί μήκους μόλις 200 μέτρων και πλάτους 40, που κρύβει μια μοναδική ιδιαιτερότητα: αλλάζει «εθνικότητα» κάθε έξι μήνες.

Από την 1η Φεβρουαρίου έως τις 31 Ιουλίου, το νησί τελεί υπό ισπανική διοίκηση και είναι γνωστό ως Isla de los Faisanes. Στη συνέχεια, από την 1η Αυγούστου έως τις 31 Ιανουαρίου, περνά στη γαλλική κυριαρχία, με την ονομασία Faisans. Πρόκειται για το μοναδικό παράδειγμα στον κόσμο «συγκυριαρχίας με εναλλαγή», ένα σπάνιο καθεστώς όπου δύο χώρες μοιράζονται την κυριαρχία με προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα.

Παρά την ιδιαιτερότητά του, το νησί παραμένει ακατοίκητο. Δεν διαθέτει υποδομές, ενώ η πρόσβαση απαγορεύεται στο ευρύ κοινό το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου. Οι μόνοι που το επισκέπτονται είναι συνεργεία συντήρησης από τις δύο χώρες, τα οποία φροντίζουν τον χώρο και το μνημείο που θυμίζει την ιστορική του σημασία. Η «παράδοση» της κυριαρχίας γίνεται χωρίς τελετές ή επισημότητες, με μια απλή διοικητική αλλαγή.

Νησί Pheasant (Ισπανία/Γαλλία) πάνω από τον ποταμό Μπιντασόα.

Wikipedia Commons.

Η ιδιότυπη αυτή συμφωνία έχει τις ρίζες της στον 17ο αιώνα, όταν Γαλλία και Ισπανία, έπειτα από 24 χρόνια πολέμου, αναζητούσαν ουδέτερο έδαφος για διαπραγματεύσεις. Το Pheasant Island επιλέχθηκε ως σημείο συνάντησης, οδηγώντας στην υπογραφή της Συνθήκης των Πυρηναίων, η οποία έβαλε τέλος στη σύγκρουση και αναδιαμόρφωσε τον χάρτη της Ευρώπης.

Το νησί χρησιμοποιήθηκε ξανά λίγο αργότερα για μια ακόμη ιστορική στιγμή: την παράδοση της Ισπανίδας πριγκίπισσας Μαρίας Θηρεσίας στον Λουδοβίκο ΙΔ΄ της Γαλλίας, πριν από τον γάμο τους, ενισχύοντας τους δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών.

Παρά το μικρό του μέγεθος και τη φαινομενική του ασήμαντη αξία, το Pheasant Island παραμένει ένα ζωντανό σύμβολο ειρήνης και διπλωματίας στην Ευρώπη. Αν και η διάβρωση έχει μειώσει σχεδόν στο μισό την έκτασή του από τον 17ο αιώνα, η ιστορική και συμβολική του σημασία παραμένει δυσανάλογα μεγάλη για το μέγεθός του.

