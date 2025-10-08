Η δήμαρχος στη Γερμανία κατονόμασε την κόρη της ως υπεύθυνη για την επίθεση – Βρέθηκαν δύο μαχαίρια με αίμα στο σπίτι

ART SPOTTED 01: Freedom Candlemaker & Nama Dama

ΡΑΦΑΕΛΛΑ ΣΠΑΝΟΥ

Τη μουσική και τα ταξίδι τους, μοιράζονται μέσα από το ΠΟΛcast "Art Spotted"

Ο Λευτέρης Μουμτζής και η Αναστασία Δημητριάδου, ή Freedom Candlemaker και Nama Dama, όπως οι ίδιοι επέλεξαν να συστήνονται στον κόσμο, είναι δύο τραγουδιστές και τραγουδοποιοί oι οποίοι κατοικούν και δημιουργούν στη γραφική κοινότητα Βάβλα.

Το ιδιαίτερο στυλ μουσικής τους είναι ένα ταξίδι από πρωτοπόρους ήχους, που σε ταξιδεύουν σε ένα φανταστικό δάσος με ξωτικά και άλλα μαγικά πλάσματα. Άνοιξαν τον προσωπικό τους χώρο στη Βάβλα και φιλοξένησαν το πρώτο επεισόδιο του Art Spotted και μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους, τις σκέψεις τους για το σήμερα αλλά και τις βλέψεις τους για το αύριο.

Το "Art Spotted" φιλοδοξεί να εντοπίσει διάφορες πρωτοπόρες μορφές τέχνης, που εκκολάπτονται στο νησί μας και να δώσει μια γεύση από την κυπριακή δημιουργία του σήμερα.

Ολόκληρο το επεισόδιο:

