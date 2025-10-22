ΠΟΛcast: Ο James Ker-Lindsay to the point στο λυκόφως της δυτικής ισχύος

Στο πρώτο podcast του αγγλόφωνου «Πολίτη», to the point, ο δημοσιογράφος Στέφανος Ευριπίδου συνομιλεί το με τον καθηγητή James Ker-Lindsay για τους σεισμούς που αναδιαμορφώνουν τη διεθνή πολιτική σκηνή – από το Ιράκ και το Brexit έως την Ουκρανία, τη Γάζα και την Ανατολική Μεσόγειο – και τι σημαίνουν όλα αυτά για την Κύπρο.

Το podcast εγκαινιάζεται με μια περιήγηση στις εξελίξεις της περιοχής αλλά και παγκοσμίως μέσα από τη συζήτηση με τον αναλυτή και YouTuber, καθηγητή James Ker-Lindsay, για τα καθοριστικά σημεία καμπής μετά την πτώση του Τείχους του Βερολίνου και τις επιλογές που ανοίγονται μπροστά μας.

Σύμφωνα με τον Ker-Lindsay το Ιράκ σηματοδότησε “την αρχή του τέλους” της αμερικανικής κυριαρχίας, ενώ με τον Ντόναλντ Τραμπ ξανά στην εξουσία είναι «πραγματικά δύσκολο» να προβλέψει κανείς προς τα πού κατευθύνεται η αμερικανική ισχύς – ή ακόμα και το ίδιο το διεθνές σύστημα.

Όσον αφορά την Ουκρανία, προειδοποιεί ότι η αποδοχή αλλαγών συνόρων διά της βίας δημιουργεί ένα επικίνδυνο προηγούμενο, ένα δόγμα του “ο ισχυρός έχει δίκιο”, απορρίπτοντας την άποψη ότι το διεθνές δίκαιο είναι απλώς δυτική επινόηση.

«Αν, ύστερα από 80 χρόνια διεθνών σχέσεων, κάποιος μπορεί να κρατήσει έδαφος που κατέλαβε με τη βία, αυτό θα έχει βαθύτατες συνέπειες», τονίζει, «ιδίως στην Αφρική, όπου υπάρχουν περίπου 55 κράτη, των οποίων τα σύνορα έχουν σε μεγάλο βαθμό παραμείνει σε αμφισβήτηση μετά το τέλος της αποικιοκρατίας».

Η συζήτηση αγγίζει επίσης το Brexit, την κληρονομιά του Κοσόβου, τη φύση της ισχύος για τα μικρά κράτη, και τη γεωπολιτική της Ανατολικής Μεσογείου.

Σχετικά με το λεγόμενο “ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων” για τη Γάζα, ο Ker-Lindsay επιμένει ότι καμία βιώσιμη λύση δεν είναι εφικτή χωρίς μια αξιόπιστη πορεία προς ένα παλαιστινιακό κράτος. Εκφράζει ανησυχία πως, με όλη την προσοχή στραμμένη στη Γάζα, η Δυτική Όχθη θα ξεχαστεί και τελικά θα προσαρτηθεί.

Πιο κοντά στην Κύπρο, εξηγεί γιατί το νησί αποτελεί το φυσικό σημείο αναφοράς της ΕΕ για δράση στην περιοχή, και πώς βρίσκεται στο σταυροδρόμι πολύπλοκων γεωπολιτικών ρευμάτων.

Πέρα από τη γεωπολιτική, ο Ker-Lindsay αγγίζει και την τοξική επίδραση των κοινωνικών δικτύων, προτρέποντας τους χρήστες, τις κυβερνήσεις και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να “βγουν από το Twitter”.

Εξετάζει ακόμη τη δύναμη των αλγορίθμων, και προβληματίζεται κατά πόσο η τεχνητή νοημοσύνη και η προοπτική ενός καθολικού βασικού εισοδήματος απαιτούν έναν ριζικό επαναπροσδιορισμό του οικονομικού συστήματος.