Δικλείδες Ασφαλείας & Διαιτησία: Ο Καθηγητής Λοϊζίδης προτείνει έναν δρόμο επανεκκίνησης των συνομιλιών στο Κυπριακό» (podcast)

Ο καθηγητής Νεόφυτος Λοϊζίδης, κορυφαίος ακαδημαϊκός στον τομέα της ανάλυσης διεθνών συγκρούσεων στο Πανεπιστήμιο του Warwick, εξετάζει πρακτικούς τρόπους για την επανεκκίνηση, και τελική ολοκλήρωση, της ειρηνευτικής διαδικασίας για την Κύπρο, στο δεύτερο επεισόδιο του podcast To the Point.

Ο Λοϊζίδης εξηγεί πώς οι μηχανισμοί “backstop” (προκαθορισμένες ασφαλιστικές δικλείδες που αντλούνται από τη διεθνή εμπειρία, συμπεριλαμβανομένης της Βόρειας Ιρλανδίας) θα μπορούσαν να σπάσουν το αδιέξοδο δεκαετιών, εξασφαλίζοντας απτά οφέλη ακόμη κι αν οι συνομιλίες παγώσουν. Δίνει, επίσης, παραδείγματα των «κερδών» που θα μπορούσε να έχει κάθε πλευρά, ακόμη και σε περίπτωση κατάρρευσης των συνομιλιών, όπως η επιστροφή των Ελληνοκυπρίων στην Αμμόχωστο, σε συνδυασμό με την άρση της απομόνωσης των Τουρκοκυπρίων.

Υποστηρίζει ότι η επανάληψη ανοικτών και απεριόριστων γύρων διαπραγματεύσεων εγκυμονεί τον κίνδυνο περαιτέρω εξάντλησης και διάβρωσης της εμπιστοσύνης. Αντίθετα, ο Λοϊζίδης προτείνει μια δομημένη διαδικασία που ανταμείβει την ειλικρινή πρόοδο και μειώνει το κόστος της αποτυχίας και για τις δύο κοινότητες.

«Δεν έχει νόημα να διεξάγονται διαπραγματεύσεις που θα οδηγήσουν σε αδιέξοδο και επιστροφή στο σημερινό status quo. Πρέπει να μπούμε σε διαπραγματεύσεις με την εγγύηση ότι και οι δύο πλευρές θα αποκομίσουν κάτι».

Αυτό θα δημιουργούσε ελπίδα και δυναμική, ενώ ταυτόχρονα θα ενθάρρυνε ειλικρινείς διαπραγματεύσεις, πρόσθεσε.

Για να δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη, κάντε κλικ στο βίντεο παρακάτω.