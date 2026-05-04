Στο 96% η αποκατάσταση για το παγκόσμιο δίκτυο της Emirates

Σχεδόν πλήρη επανέναρξη των πτήσεών της σημειώνει η Emirates, με το 96% του παγκόσμιου δικτύου της να έχει πλέον αποκατασταθεί, μετά από μια περίοδο διακοπής. Η αεροπορική εταιρεία σταδιακά έχει επαναφέρει τις πτήσεις της στην Αμερική, την Ευρώπη, την Αφρική, τη Δυτική Ασία, τη Μέση Ανατολή/Συνεργασία των Χωρών του Κόλπου (GCC), την Άπω Ανατολή και την Αυστραλασία.

Σήμερα, εξυπηρετεί 137 προορισμούς σε 72 χώρες, με περισσότερες από 1.300 εβδομαδιαίες πτήσεις, που αντιστοιχούν στο 75% της δυναμικής της πριν από την περίοδο αναταραχής. Η αεροπορική εταιρεία προσφέρει καθημερινά περισσότερες πτήσεις, περισσότερες θέσεις και περισσότερες επιλογές, ενώ παράλληλα επιβεβαιώνει τη θέση του Ντουμπάι ως βασικού κόμβου για τα παγκόσμια ταξίδια.

Κατά τη διάρκεια των αναταραχών, που η Emirates λειτουργούσε με μειωμένο πρόγραμμα πτήσεων (1η Μαρτίου έως 30 Απριλίου), μετέφερε 4,7 εκατομμύρια επιβάτες, γεγονός που αποδεικνύει τη σταθερή ζήτηση για ταξίδια και την εμπιστοσύνη που συνέχισαν να δείχνουν οι ταξιδιώτες στην αεροπορική εταιρεία για να τους μεταφέρει στον προορισμό τους.

Εμπειρία Emirates σε όλους τους προορισμούς

Οι επιβάτες της εταιρείας, όποιον προορισμό κι αν επιλέξουν, μπορούν να βιώσουν την εμπειρία Emirates, τόσο εν πτήσει όσο και στο έδαφος, απολαμβάνοντας άνεση, φιλοξενία και εξυπηρέτηση υψηλών προδιαγραφών για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων.

Κατά τη διάρκεια της πτήσης, προσφέρεται στους επιβάτες μια γαστρονομική εμπειρία, με μενού πολλών πιάτων εμπνευσμένα από τις τοπικές παραδόσεις, τα οποία έχουν δημιουργηθεί από μια ομάδα βραβευμένων σεφ και συμπληρώνονται από μια ευρεία ποικιλία ποτών υψηλής ποιότητας.

Επίσης, το βραβευμένο σύστημα ψυχαγωγίας ice της Emirates εν πτήσει προσφέρει περισσότερα από 6.500 κανάλια με το καλύτερο παγκόσμιο περιεχόμενο σε σχεδόν 40 γλώσσες, συμπεριλαμβανομένων ταινιών, τηλεοπτικών εκπομπών, μουσικής, podcasts, παιχνιδιών, audiobooks και πολλά άλλα.

Για όσους, δε, θέλουν να παραμένουν συνδεδεμένοι, το Wi-Fi υψηλής ταχύτητας εξασφαλίζει την πρόσβαση των επιβατών στο διαδίκτυο, σε ύψος 40.000 ποδιών. Παράλληλα, η Emirates διαθέτει πλέον σύνδεση Starlink σε 28 αεροσκάφη, προσφέροντας εξαιρετικά γρήγορο και αξιόπιστο internet κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Ευέλικτα ταξίδια και ανταμοιβές

Με την ευελιξία για αλλαγή κράτησης, καθώς και προγράμματα επιβράβευσης, όπως το Skywards και το Dubai Connect για ενδιάμεσες στάσεις, η Emirates προσφέρει στους επιβάτες της περισσότερους λόγους για να ταξιδεύουν.

Αναλυτικότερα:

Οι επιβάτες που έχουν κάνει κράτηση από τις 2 Απριλίου θα έχουν μεγαλύτερη ευελιξία, με μία δωρεάν αλλαγή ημερομηνίας σε όλες τις κατηγορίες θέσεων. Οι επιβάτες που έχουν κάνει κράτηση με την Emirates μπορούν επίσης να δεσμεύσουν τον ναύλο για 24 ώρες χωρίς χρέωση. Dubai Connect : Η Emirates προσφέρει άνετες ενδιάμεσες στάσεις για τους επιβάτες της με παρατεταμένο χρόνο αναμονής στο Ντουμπάι, από 6 έως 26 ώρες. Οι επιβάτες που πληρούν τα κριτήρια θα έχουν τη δυνατότητα για δωρεάν διαμονή σε ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων, μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο, γεύματα και, όπου απαιτείται, βίζα εισόδου στα ΗΑΕ. Η υπηρεσία Dubai Connect, η οποία είναι διαθέσιμη σε επιβάτες όλων των κατηγοριών θέσεων με μεγάλους χρόνους αναμονής, μπορεί να κρατηθεί έως και 12 ώρες νωρίτερα μέσω της ενότητας «Διαχείριση κράτησης» (Manage Your Booking) στον ιστότοπο emirates.com. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Skywards: Από την 1η Μαΐου έως τις 31 Αυγούστου 2026, τα μέλη προγράμματος επιβράβευσης τακτικών επιβατών Skywards της Emirates μπορούν να απολαύσουν ταχύτερη πρόσβαση στα premium επίπεδα, λόγω μειωμένων προϋποθέσεων και Bonus Tier Miles στις πτήσεις της Emirates και της Flydubai.

Η Emirates πραγματοποιεί αυτή τη στιγμή καθημερινά 7 πτήσεις την εβδομάδα προς το Ντουμπάι, καθώς και 7 πτήσεις την εβδομάδα προς τη Μάλτα, εξασφαλίζοντας αξιόπιστες και τακτικές συνδέσεις για τους επιβάτες που ταξιδεύουν σε αυτούς τους προορισμούς από και προς την Κύπρο.