ΕΙΚΟΝΕΣ: Παρουσιάζουμε το πρώτο πάρκο σκύλων σε Λατσιά–Γέρι - Πότε ανοίγει και τι θα βρείτε μέσα

Τις πύλες του ανοίγει στις 11 Μαΐου το πρώτο πάρκο σκύλων στο Διαμέρισμα Λατσιών του Δήμου Λατσιών - Γερίου, φέρνοντας για πρώτη φορά έναν οργανωμένο χώρο αποκλειστικά για κατοικίδια και τους ιδιοκτήτες τους στην περιοχή. Πρόκειται για μια παρέμβαση που φιλοδοξεί να αλλάξει την καθημερινότητα των δημοτών, ενισχύοντας τη χρήση των δημόσιων χώρων και δημιουργώντας νέες συνθήκες συνύπαρξης στις γειτονιές.

Το πάρκο βρίσκεται στη συμβολή των οδών Θεσσαλονίκης και Κρίτωνος Τορναρίτη και αποτελεί έργο που χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από ίδιους πόρους του Δήμου, με συνολικό κόστος που ανήλθε στις 80 χιλιάδες ευρώ. Με την έναρξη λειτουργίας του, οι κάτοικοι της περιοχής αποκτούν έναν σύγχρονο, ασφαλή και πλήρως εξοπλισμένο χώρο για τα κατοικίδιά τους.





Ένας νέος χώρος για ανθρώπους και ζώα

Οι εικόνες που εξασφάλισε ο «Π» αποτυπώνουν έναν χώρο σύγχρονο και λειτουργικό, σχεδιασμένο με βάση τις ανάγκες τόσο των ζώων όσο και των ιδιοκτητών τους. Το πάρκο είναι κατασκευασμένο από αδρανή υλικά και μεταλλικά γαλβανισμένα στοιχεία, ενώ ο εξοπλισμός του πληροί όλα τα προβλεπόμενα πρότυπα ασφάλειας. Ο χώρος έχει διαμορφωθεί σε δύο ξεχωριστές ζώνες, μία για μικρά και μία για μεγάλα σκυλιά, διασφαλίζοντας την ομαλή και ασφαλή χρήση του. Παράλληλα, έχουν τοποθετηθεί παιχνίδια εκτόνωσης, παγκάκια για τους επισκέπτες και ποτίστρες με συνεχή ροή νερού, ενώ οι φυτεύσεις δέντρων ενισχύουν το φυσικό περιβάλλον και προσφέρουν σκίαση.

Με ωράριο και συνεχή έλεγχο

Η λειτουργία του πάρκου θα παρακολουθείται από υπαλλήλους του Δήμου, με στόχο τη διατήρηση της καθαριότητας και της ασφάλειας. Το ωράριο, σε πρώτο στάδιο, προβλέπεται να ξεκινά μία ώρα μετά την ανατολή και να ολοκληρώνεται μία ώρα πριν τη δύση του ήλιου, μέχρι να αξιολογηθούν πλήρως οι ανάγκες των χρηστών.





«Αρχή για κάτι μεγαλύτερο»

Σε δηλώσεις του στον «Π», ο Δήμαρχος Χρήστος Πιτταράς χαρακτήρισε τη δημιουργία του πάρκου ως μια ουσιαστική επένδυση στην καθημερινότητα των πολιτών. «Στις 11 Μαΐου παραδίδουμε στους δημότες μας έναν χώρο που έλειπε από την περιοχή και που για χρόνια αποτελούσε αίτημα των πολιτών. Δεν είναι απλώς ένα πάρκο για σκύλους, είναι ένας χώρος συνάντησης, κοινωνικοποίησης και καθημερινής χρήσης που αναβαθμίζει ουσιαστικά τη γειτονιά», ανέφερε. Όπως σημείωσε, «λάβαμε υπόψη τις πραγματικές ανάγκες των δημοτών και σχεδιάσαμε έναν χώρο ασφαλή, λειτουργικό και σύγχρονο, με διαχωρισμό για μικρά και μεγάλα ζώα, με εξοπλισμό που πληροί όλες τις προδιαγραφές και με υποδομές που διευκολύνουν τόσο τους ιδιοκτήτες όσο και τα ίδια τα ζώα». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το έργο αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής του Δήμου. «Δεν βλέπουμε αυτό το πάρκο ως μια μεμονωμένη παρέμβαση. Είναι η αρχή μιας συνολικής προσπάθειας να δημιουργήσουμε περισσότερους ποιοτικούς δημόσιους χώρους, που να ανταποκρίνονται στη σύγχρονη καθημερινότητα και να ενισχύουν τη ζωή στις γειτονιές». Ο κ. Πιτταράς ανέφερε ακόμη ότι ήδη προχωρούν οι σχεδιασμοί για αντίστοιχη υποδομή στο Διαμέρισμα Γερίου. «Στόχος είναι να υπάρχει ισόρροπη ανάπτυξη σε όλα τα διαμερίσματα του Δήμου και να δοθούν λύσεις που να αγγίζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών». «Πρόκειται για μια επένδυση μικρού κόστους αλλά μεγάλης αξίας. Θέλουμε οι δημότες να νιώθουν ότι η πόλη τους προσφέρει χώρους για να ζουν καλύτερα, να συναντιούνται και να δημιουργούν κοινότητες», κατέληξε.









Μια μικρή υποδομή με μεγάλο αντίκτυπο

Η δημιουργία του πρώτου πάρκου σκύλων στα Λατσιά έρχεται να καλύψει ένα διαχρονικό κενό, σε μια περίοδο όπου η παρουσία κατοικίδιων στα αστικά κέντρα αυξάνεται συνεχώς. Παρά το σχετικά χαμηλό κόστος, το έργο αναμένεται να έχει άμεσο και ορατό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής των κατοίκων. Για πολλούς δημότες, το πάρκο αυτό δεν είναι απλώς ένας νέος χώρος πρασίνου, αλλά μια νέα καθημερινή συνήθεια. Ένας χώρος όπου οι άνθρωποι θα συναντιούνται, τα ζώα θα κοινωνικοποιούνται και οι γειτονιές θα αποκτήσουν ξανά ζωή.







