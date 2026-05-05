Ημερίδα: Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

Η ERB ASFALISTIKI, η μεγαλύτερη Ασφαλιστική Εταιρεία Γενικού Κλάδου στην Κύπρο και μέλος του ηγετικού Τραπεζοασφαλιστικού Ομίλου της EUROBANK, σε συνεργασία με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) και τον Σύνδεσμο Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου (ΣΑΥΚ), πραγματοποίησαν με επιτυχία ενημερωτική ημερίδα στις 28 Απριλίου 2026, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο Εργασίας 2026.

Η ημερίδα τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ. Μαρίνου Μουσιούττα, έλαβε χώρα στο Αμφιθέατρο των Κεντρικών Γραφείων της ERB CYPRUS INSURANCE HOLDINGS στη Λευκωσία και επικεντρώθηκε στους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία και την ασφάλεια στο εργασιακό περιβάλλον.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Γενικός Διευθυντής της ERB ASFALISTIKI, κ. Ανδρέας Κ. Στυλιανού, καθώς και η Πρόεδρος του Συνδέσμου Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου, κα Ειρήνη Χρυσού.

Επαγγελματίες από διάφορους κλάδους είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την επίκαιρη θεματολογία, ενώ ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση μεταξύ των παρευρισκόμενων. Σ’ αυτή οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν απόψεις σε σχέση με τα θέματα που παρουσιάστηκαν.

Η ERB ASFALISTIKI σταθερά επενδύει στην ενίσχυση της κουλτούρας πρόληψης και ασφάλειας στον χώρο εργασίας, υποστηρίζοντας δράσεις που συμβάλλουν στη διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων.