H Συντεχνία κρεοπωλών ζητά μέτρα για επάρκεια και ρύθμιση της αγοράς κρέατος στα κατεχόμενα

Αίτημα για διάθεση κρέατος προς τους κρεοπώλες σε μορφή σφαγίων, καθώς και δυνατότητα εισαγωγής φρέσκου αρνίσιου κρέατος σε περίπτωση ανεπάρκειας, διατύπωσε η τουρκοκυπριακή συντεχνία κρεοπωλών, σε δημοσιογραφική διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στα κατεχόμενα.

Στη διάσκεψη, ο πρόεδρος της συντεχνίας, Ρασίτ Σένκαγια, υποστήριξε ότι η αύξηση του πληθυσμού στα κατεχόμενα δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη αύξηση του ζωικού κεφαλαίου, γεγονός που επηρεάζει την προσφορά και τις τιμές. Ανέφερε επίσης ότι μέρος της ζήτησης καλύπτεται από τις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές, επηρεάζοντας τη δραστηριότητα των κρεοπωλείων.

Μετά τη διάσκεψη, εκπρόσωποι της συντεχνίας μετέβησαν στο «υπουργείο γεωργίας» για να υποβάλουν σχετική επιστολή, ζητώντας ελεγχόμενη εισαγωγή φρέσκου αρνίσιου κρέατος.

