Ανοικτές όλες οι επιλογές για αντιμετώπιση των αμερικανικών δασμών, δηλώνει ο Μακρόν

Όλες οι επιλογές είναι ανοιχτές για την αντιμετώπιση της κατάστασης, είπε ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν από το Γερεβάν της Αρμενίας, όπου διεξάγεται η σύνοδος της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας.

Ερωτηθείς σχετικά με την απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αυξήσει τους δασμούς στα αυτοκίνητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Γάλλος Πρόεδρος δήλωσε την Τρίτη ότι η Γαλλία υποστηρίζει το ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο.

«Υπάρχουν συμφωνίες που έχουν υπογραφεί και πρέπει να τηρηθούν. Αν τεθούν υπό αμφισβήτηση, όλα θα πρέπει να ξανανοιχτούν», δήλωσε ο Μακρόν σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Και αν οποιαδήποτε χώρα απειληθεί με δασμούς, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει τα κατάλληλα μέσα που πρέπει τότε να ενεργοποιηθούν, διότι αυτός είναι ο σκοπός τους. Οπότε ναι, όλα είναι στο τραπέζι», κατέληξε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ