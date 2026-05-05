Τα ΗΑΕ περιορίζουν τον εναέριο χώρο τους μετά από επίθεση Ιράν

Τη Δευτέρα, τα ΗΑΕ δήλωσαν ότι τα αμυντικά τους συστήματα απέκρουσαν ιρανικούς πυραύλους και drones, αναγκάζοντας πολλές πτήσεις να εκτραπούν προς το Μουσκάτ του Ομάν .

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα περιόρισαν τις πτήσεις σε λίγες εγκεκριμένες διαδρομές τουλάχιστον μέχρι τις 11 Μαΐου και ενεργοποίησαν πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης για την ασφάλεια, σύμφωνα με τις NOTAM που δημοσίευσε η Γενική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας της χώρας.

Οι περιορισμοί επιβλήθηκαν δύο ημέρες μετά την άρση των προληπτικών μέτρων για τον εναέριο χώρο. Τη Δευτέρα, τα ΗΑΕ δήλωσαν ότι τα αμυντικά τους συστήματα απέκρουσαν ιρανικούς πυραύλους και drones, αναγκάζοντας πολλές πτήσεις να εκτραπούν προς το Μουσκάτ του Ομάν και να περιπλανηθούν πάνω από τη Σαουδική Αραβία.

Τα NOTAM ανέφεραν «EMIRATES FIR PARTIALLY CLOSED» (η περιοχή πληροφοριών πτήσεων των ΗΑΕ είναι μερικώς κλειστή), αναφερόμενα στην περιοχή πληροφοριών πτήσεων, προσθέτοντας ότι οι πτήσεις προς και από τα ΗΑΕ επιτρέπονται μόνο μέσω συγκεκριμένων σημείων εισόδου και εξόδου. 

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

