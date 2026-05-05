Τα ΗΑΕ περιορίζουν τον εναέριο χώρο τους μετά από επίθεση Ιράν

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα περιόρισαν τις πτήσεις σε λίγες εγκεκριμένες διαδρομές τουλάχιστον μέχρι τις 11 Μαΐου και ενεργοποίησαν πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης για την ασφάλεια, σύμφωνα με τις NOTAM που δημοσίευσε η Γενική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας της χώρας.

Οι περιορισμοί επιβλήθηκαν δύο ημέρες μετά την άρση των προληπτικών μέτρων για τον εναέριο χώρο. Τη Δευτέρα, τα ΗΑΕ δήλωσαν ότι τα αμυντικά τους συστήματα απέκρουσαν ιρανικούς πυραύλους και drones, αναγκάζοντας πολλές πτήσεις να εκτραπούν προς το Μουσκάτ του Ομάν και να περιπλανηθούν πάνω από τη Σαουδική Αραβία.

Τα NOTAM ανέφεραν «EMIRATES FIR PARTIALLY CLOSED» (η περιοχή πληροφοριών πτήσεων των ΗΑΕ είναι μερικώς κλειστή), αναφερόμενα στην περιοχή πληροφοριών πτήσεων, προσθέτοντας ότι οι πτήσεις προς και από τα ΗΑΕ επιτρέπονται μόνο μέσω συγκεκριμένων σημείων εισόδου και εξόδου.

