«Η αριστεία σε διαρκή κίνηση» Η Universal Life τιμά τους κορυφαίους ασφαλιστικούς συμβούλους της

Σε μια εντυπωσιακή βραδιά αφιερωμένη στην αριστεία, τη διαρκή εξέλιξη και τη διαχρονική αξία της ανθρώπινης σχέσης, η Universal Life πραγματοποίησε τη φετινή τελετή βραβεύσεων των κορυφαίων ασφαλιστικών συμβούλων και διευθυντών της στο ξενοδοχείο Landmark στη Λευκωσία. Με κεντρικό μήνυμα την «Αριστεία σε διαρκή κίνηση», η φετινή εκδήλωση ανέδειξε τη δύναμη της συνεχούς εξέλιξης και της αδιάκοπης πορείας προς την αριστεία - μια φιλοσοφία που εκφράζει απόλυτα τους ανθρώπους της Universal Life που με συνέπεια και συνεχή προσπάθεια προσφέρουν ουσιαστική προστασία στους ανθρώπους που τους εμπιστεύονται.

Η βραδιά ήταν αφιερωμένη στους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, οι οποίοι με επαγγελματισμό, πάθος και αφοσίωση χτίζουν καθημερινά σχέσεις ζωής με τους πελάτες τους, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενός πιο ασφαλούς και σίγουρου μέλλοντος για χιλιάδες οικογένειες στην Κύπρο.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Universal Life, κ. Παύλος Φωτιάδης, ο οποίος συνεχάρη θερμά το ασφαλιστικό δίκτυο για τη συμβολή του στη διαχρονική ανάπτυξη και επιτυχία της Εταιρείας. Όπως ανέφερε, η Universal Life συνεχίζει να εξελίσσεται δυναμικά, επενδύοντας στρατηγικά σε τεχνολογία, καινοτόμα εργαλεία, ανθρώπινο δυναμικό και ένα ανανεωμένο brand που ενισχύει ακόμη περισσότερο τη δυναμική του ασφαλιστικού της δικτύου. Παράλληλα, εξέφρασε την αισιοδοξία του για τη νέα εποχή προοπτικών που διαμορφώνεται για την Universal Life μέσα από τη στρατηγική συνεργασία με τον Όμιλο της Alpha Bank, υπογραμμίζοντας ότι η Εταιρεία συνεχίζει να κινείται σταθερά προς ένα ακόμη πιο ισχυρό και εξελιγμένο μέλλον.

Ο Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής της Universal Life, κ. Έβαν Γαβάς, συνεχάρη τους βραβευθέντες για τη συνέπεια, το ήθος και τη διαρκή διάθεση εξέλιξης που χαρακτηρίζει την πορεία τους, τονίζοντας ότι η αριστεία δεν αποτελεί έναν στατικό προορισμό αλλά μια συνεχόμενη διαδικασία προσαρμογής, μάθησης και προόδου. Όπως ανέφερε, η Universal Life συνεχίζει να επενδύει δυναμικά στους ανθρώπους, την τεχνολογία και την καινοτομία, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια νέα εποχή ανάπτυξης και ακόμα μεγαλύτερων δυνατοτήτων για το ασφαλιστικό της δίκτυο.

Με τη σειρά του, ο Διευθυντής Πωλήσεων της Εταιρείας, κ. Κούλλης Σαββίδης, συνεχάρη τους βραβευθέντες για τη συνέπεια, την προσήλωση και τη δυναμική που επιδεικνύουν καθημερινά, υπογραμμίζοντας ότι η πραγματική επιτυχία δεν μετριέται μόνο σε επιδόσεις, αλλά κυρίως στην εμπιστοσύνη που χτίζουν με τους ανθρώπους που τους επιλέγουν. Όπως σημείωσε, η αριστεία είναι αποτέλεσμα συνεχούς προσπάθειας, εξέλιξης και ουσιαστικής ανθρώπινης σύνδεσης.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την απονομή τιμητικών διακρίσεων στους Κορυφαίους Ασφαλιστικούς Συμβούλους και στους Κορυφαίους Διευθυντές της χρονιάς 2025, αναγνωρίζοντας την εξαιρετική επαγγελματική τους πορεία, την ποιότητα υπηρεσιών και τη σημαντική συμβολή τους στη διαμόρφωση ενός μέλλοντος που εξελίσσεται διαρκώς μαζί με τους ανθρώπους της Universal Life.

Κορυφαίοι Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι της Χρονιάς 2025 (Chief Executive’s Club-Elite)

1ος Κορυφαίος Ασφαλιστικός Σύμβουλος: Άδωνης Άδωνη

2η Κορυφαία Ασφαλιστική Σύμβουλος: Ρίτσα Σαββίδου

3ος Κορυφαίος Ασφαλιστικός Σύμβουλος: Έκτορας Χριστοδούλου

4ος Κορυφαίος Ασφαλιστικός Σύμβουλος: Μεθόδιος Παπαμεθοδίου

Κορυφαία Υποκαταστήματα της Χρονιάς 2025 (Chief Executive’s Club-Elite)