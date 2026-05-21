Αγία Νάπα: Υπό κράτηση 41χρονος και 23χρονος για δύο διαφορετικές υποθέσεις βιασμού

Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου παρουσιάστηκαν οι δύο ύποπτοι για τις δύο υπό διερεύνηση υποθέσεις βιασμών, 41χρονος και 23χρονος, με το Δικαστήριο να εκδίδει διατάγματα κράτησης τους για 4 και 5 ημέρες αντίστοιχα.

Οι δύο συνελήφθησαν χθες βράδυ για δύο υποθέσεις βιασμών.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές η πρώτη καταγγελία έγινε στις 18 Μαΐου από 23χρονη, η οποία κατήγγειλε πως τη βίασε ο σύντροφος της ηλικίας 41χρόνων.

Στη δεύτερη περίπτωση 20χρονη τουρίστρια από τη Σουηδία κατήγγειλε βιασμό της από 23χρονο, τον οποίο γνώρισε σε κέντρο διασκέδασης στην Αγία Νάπα.

