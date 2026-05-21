Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κοινωνία

Αγία Νάπα: Υπό κράτηση 41χρονος και 23χρονος για δύο διαφορετικές υποθέσεις βιασμού

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Στο Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου οι δύο ύποπτοι – Η καταγγελία 23χρονης κατά του συντρόφου της και η υπόθεση με θύμα 20χρονη τουρίστρια.

Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου παρουσιάστηκαν οι δύο ύποπτοι για τις δύο υπό διερεύνηση υποθέσεις βιασμών, 41χρονος και 23χρονος, με το Δικαστήριο να εκδίδει διατάγματα κράτησης τους για 4 και 5 ημέρες αντίστοιχα. 

Οι δύο συνελήφθησαν χθες βράδυ για δύο υποθέσεις βιασμών.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές η πρώτη καταγγελία έγινε στις 18 Μαΐου από 23χρονη, η οποία κατήγγειλε πως τη βίασε ο σύντροφος της ηλικίας 41χρόνων.

Στη δεύτερη περίπτωση 20χρονη τουρίστρια από τη Σουηδία κατήγγειλε βιασμό της από 23χρονο, τον οποίο γνώρισε σε κέντρο διασκέδασης στην Αγία Νάπα. 

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟυπόθεση βιασμούΣΥΛΛΗΨΕΙΣΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα