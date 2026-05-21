Πανάκριβο το κρέας στα κατεχόμενα: «Κοινό μυστικό η λαθραία εισαγωγή κρέατος» από τις ελεύθερες περιοχές

Εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το «υπουργείο γεωργίας και φυσικών πόρων» στα κατεχόμενα πραγματοποίησαν η τουρκοκυπριακή ένωση κρεοπωλών και το τουρκοκυπριακό επιμελητήριο καταστηματαρχών και χειροτεχνών (KTEZO), εκφράζοντας την δυσαρέσκειά τους για την ακρίβεια και τη στροφή των Τουρκοκυπρίων στις ελεύθερες περιοχές για την αγορά κρέατος, όπως αναφέρουν.

Ο γενικός συντονιστής της KTEZO, Χιουρέμ Τουλγκά, είπε ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο το κρέας, αλλά αποτελεί ευρύτερο κοινωνικό πρόβλημα. Έκανε λόγο για "λαθραία εισαγωγή κρέατος" που αποτελεί "κοινό μυστικό", διερωτώμενος πώς η «κυβέρνηση» το παραβλέπει, ενώ σημείωσε ότι οι τιμές στις ελεύθερες περιοχές είναι σχεδόν οι μισές σε σύγκριση με τα κατεχόμενα.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της τ/κ ένωσης κρεοπωλών, Ρασίτ Σένκαγια, υπογράμμισε ότι η μαζική στροφή των καταναλωτών προς τις ελεύθερες περιοχές έχει επιφέρει σοβαρό πλήγμα στον κλάδο. Κατηγόρησε την «κυβέρνηση» για αδράνεια και ανοχή στην εισαγωγή κρέατος, προσθέτοντας ότι με απλά μέτρα θα μπορούσαν να μειωθούν οι τιμές και να στηριχθεί η τοπική οικονομία.

Στο σημείο της διαμαρτυρίας προσήλθε και ο «υπουργός γεωργίας», Χουσεΐν Τσαβούς, ο οποίος απέρριψε τους ισχυρισμούς περί έλλειψης ζώων. Εστιάζοντας στην ανάγκη σταθεροποίησης των τιμών, ο κ. Τσαβούς χαρακτήρισε αδικαιολόγητη τη μεγάλη διακύμανση στις τιμές (όπως η πώληση κιμά προς 900 TL σε μια περιοχή και 600 TL σε άλλη) και δήλωσε έτοιμος για διάλογο με στόχο τη δημιουργία συνεταιρισμών. Μετά την ολοκλήρωση των δηλώσεων, υπήρξε μικρή ένταση και λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ του «υπουργού» και των συγκεντρωμένων.

Πηγή: ΚΥΠΕ