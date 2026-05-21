Παγκύπριος Κτηνιατρικός Σύλλογος: Προειδοποιούν με αποχή αν δεν ληφθούν μέτρα κατά τις επιθέσεις κτηνιατρικών λειτουργών

Προειδοποιεί με μέτρα ο Παγκύπριος Κτηνιατρικός Σύλλογος μετά τις σημερινές επιθέσεις κατά Κτηνιατρικών λειτουργών και επισημαίνει ότι «η ασφάλεια των κτηνιάτρων και παρακτηνιατρικού προσωπικού που επιτελούν το έργο τους, αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα».

Σε ανακοίνωση του κλάδου Υπαλλήλων Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και του Παγκύπριου Κτηνιατρικού Συλλόγου γίνεται λόγος για «επανειλημμένα περιστατικά επιθετικής συμπεριφοράς εις βάρος συναδέλφων», τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί τόσο στον Τύπο όσο και στο Αρμόδιο Υπουργείο.

Αναφέρεται σε σχέση με τα σημερινά περιστατικά επιθέσεων και παρεμπόδισης της εκτέλεσης των καθηκόντων της Αρμόδιας Αρχής, από ομάδες πολιτών κατά τη διενέργεια δειγματοληψιών σε κτηνοτροφικές μονάδες στα πλαίσια διαχείρισης και εφαρμογής του εκτάκτου σχεδίου του Αφθώδους Πυρετού, και επισημαίνεται ότι η ασφάλεια των κτηνιάτρων και παρακτηνιατρικού προσωπικού που επιτελούν το έργο τους, αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα».

Αναφέρουν μάλιστα ότι θα προχωρήσουν σε αποχή από κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με τη διαχείριση του αφθώδους πυρετού, περιλαμβανομένων των δειγματοληψιών, εμβολιασμών, θανατώσεων και διαδικασιών αποζημίωσης «εάν δεν ληφθούν άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα από τις Αρμόδιες Αρχές της Δημοκρατίας για τη διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας των λειτουργών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους».

