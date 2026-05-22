King’s Baton Relay: Η σκυτάλη της ενότητας πέρασε από τη Eurobank

Στην παγκόσμια σκυταλοδρομία King’s Baton Relay συμμετείχε η Eurobank στις 22 Μαΐου, συμβάλλοντας στη διάδοση του μηνύματος ενότητας και ειρήνης της Κοινοπολιτείας.

Η διοργάνωση, που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο μεταξύ 20 και 25 Μαΐου από την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΚΟΕ), εντάσσεται στο πλαίσιο των 23ων Κοινοπολιτειακών Αγώνων «Glasgow 2026» και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διεθνείς δράσεις που προάγουν τον αθλητισμό, τη συνεργασία και την ενεργή συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών.

Στο πλαίσιο της διαδρομής, η σκυτάλη πέρασε από τα κεντρικά γραφεία της Eurobank στη Λευκωσία, όπου ο Πρόεδρος της ΚΟΕ και της Κυπριακής Επιτροπής Κοινοπολιτειακών Αγώνων, κ. Γεώργιος Α. Χρυσοστόμου, συνοδευόμενος από αθλητές και στελέχη, την παρέδωσε στον κ. Δημήτρη Ηλιάδη, Γενικό Διευθυντή Wealth Management & Τραπεζικής Διεθνών Επιχειρήσεων της Eurobank. Ο κ. Ηλιάδης μετέφερε συμβολικά τη σκυτάλη, παραδίδοντάς τη στον επόμενο αθλητή της διαδρομής.

Η σκυταλοδρομία διέσχισε ολόκληρη την ελεύθερη Κύπρο, περνώντας από πόλεις, ιστορικά και πολιτιστικά σημεία, καθώς και χώρους συνεργατών και χορηγών, μεταφέροντας το διαχρονικό μήνυμα της φιλίας, της ενότητας και της συνεργασίας.

Η συμμετοχή της Eurobank εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεργασίας της με την ΚΟΕ, την οποία στηρίζει ως Πλατινένιος Χορηγός για την περίοδο 2025–2028. Μέσα από τη συνεργασία αυτή, η Τράπεζα συμβάλλει ενεργά στην ενίσχυση της προσπάθειας των Κυπρίων αθλητών και στην προώθηση των αξιών του Ολυμπισμού.

Οι Κοινοπολιτειακοί Αγώνες αποτελούν μία από τις σημαντικότερες διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις, συνδυάζοντας τον αθλητισμό με ευρύτερες κοινωνικές και πολιτιστικές διαστάσεις, και αναδεικνύοντας τη δύναμη της συνεργασίας μεταξύ των λαών.

Με συνέπεια στη στήριξη πρωτοβουλιών που εμπνέουν και ενώνουν, η Eurobank συνεχίζει να επενδύει στον αθλητισμό και στις αξίες που αυτός πρεσβεύει, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενός δυναμικού και αισιόδοξου μέλλοντος.