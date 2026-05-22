Αυξήθηκε 3,5% το ενεργητικό επενδυτικών οργανισμών- Ξεπέρασε τα €8 δισ.

Αύξηση 3,5% παρουσίασε στο τέλος Μαρτίου του 2026 το συνολικό ενεργητικό των Επενδυτικών Οργανισμών στην Κύπρο, σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2025, ξεπερνώντας τα €8 δισεκατομμύρια, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας.

Συγκεκριμένα, ο αριθμός των Επενδυτικών Οργανισμών (ΕΟ) αυξήθηκε οριακά, από 350 τον Δεκέμβριο του 2025, σε 351 τον Μάρτιο του 2026, αγγίζοντας το επίπεδο ρεκόρ που είχε καταγράψει τον περσινό Σεπτέμβριο.

Το συνολικό ενεργητικό τους σημείωσε αύξηση της τάξης του 3,5%, στα €8.174,3 εκατομμύρια τον Μάρτιο του 2026, σε σύγκριση με €7.899,0 εκατ. τον Δεκέμβριο του 2025.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι ΕΟ κατέχουν κυρίως μετοχές και λοιπούς συναφούς τίτλους, συνολικής αξίας €6,13 δισ. και χρεόγραφα συνολικής αξίας €577,4 εκ., ενώ διατηρούν δάνεια και καταθέσεις ύψους €841,3 εκ.

