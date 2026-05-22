Αυξήθηκε 3,5% το ενεργητικό επενδυτικών οργανισμών- Ξεπέρασε τα €8 δισ.

Αύξηση 3,5% παρουσίασε στο τέλος Μαρτίου του 2026 το συνολικό ενεργητικό των Επενδυτικών Οργανισμών στην Κύπρο, σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2025, ξεπερνώντας τα €8 δισεκατομμύρια, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας.

Συγκεκριμένα, ο αριθμός των Επενδυτικών Οργανισμών (ΕΟ) αυξήθηκε οριακά, από 350 τον Δεκέμβριο του 2025, σε 351 τον Μάρτιο του 2026, αγγίζοντας το επίπεδο ρεκόρ που είχε καταγράψει τον περσινό Σεπτέμβριο.

Το συνολικό ενεργητικό τους σημείωσε αύξηση της τάξης του 3,5%, στα €8.174,3 εκατομμύρια τον Μάρτιο του 2026, σε σύγκριση με €7.899,0 εκατ. τον Δεκέμβριο του 2025. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι ΕΟ κατέχουν κυρίως  μετοχές και λοιπούς συναφούς τίτλους, συνολικής αξίας €6,13 δισ. και χρεόγραφα συνολικής αξίας €577,4 εκ., ενώ διατηρούν δάνεια και καταθέσεις ύψους €841,3 εκ.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

