Η καρδιά του στίβου χτύπησε ξανά δυνατά στο «EKO Cyprus International Athletics Meeting»

Mοναδικές στιγμές αθλητικού θεάματος που συνοδεύτηκαν από νέα ρεκόρ αγώνων, χάρισε και φέτος το «EKO Cyprus International Athletics Meeting», το οποίο διοργανώθηκε από την ΚΟΕΑΣ με τη υποστήριξη της ΕΚΟ ως Ονομαστικού Χορηγού, στο κατάμεστο «Τσίρειο Αθλητικό Κέντρο» Λεμεσού.

Η άρτια διοργάνωση, σε συνδυασμό με τις υψηλές επιδόσεις αθλητών παγκόσμιας κλάσης, επιβεβαίωσαν ότι το «EKO Cyprus International Athletics Meeting» αποτελεί μια από τις σημαντικότερες διοργανώσεις κλασικού αθλητισμού στη χώρα μας. Παράλληλα, η θερμή παρουσία περισσότερων από 3.500 θεατών κάθε ηλικίας, που κατέκλυσαν τις κερκίδες του «Τσιρείου» και έδωσαν ξεχωριστό παλμό στους αγώνες, κατέδειξαν το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τον κλασικό αθλητισμό στην Κύπρο.

Σε αγωνιστικό επίπεδο, οι δύο κορυφαίοι αθλητές της Ελλάδας και του κόσμου, Μιλτιάδης Τεντόγλου και Εμμανουήλ Καραλής, αποτέλεσαν πόλο έλξης για το κοινό και φώτισαν με την παρουσία τους τη διοργάνωση. Οι δύο Ολυμπιονίκες ανταπέδωσαν την αγάπη των φιλάθλων, με εντυπωσιακές εμφανίσεις και νέα ρεκόρ αγώνων. Ο Τεντόγλου κατέγραψε εντυπωσιακό άλμα στα 8,49 μέτρα, σημειώνοντας νέα υψηλή επίδοση αγώνων, ενώ ο Καραλής ξεπέρασε τα 6,00 μέτρα για εικοστή φορά στην καριέρα του, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση.

Παράλληλα, οι Κύπριοι πρωταθλητές Μίλαν Τράικοβιτς, Ελένα Κουλιτσένκο και Ιωσήφ Κεσίδης, μαζί με άλλους διακεκριμένους αθλητές και αθλήτριες από την Κύπρο και το εξωτερικό, προσέφεραν αγώνες υψηλού επιπέδου και έντονων συγκινήσεων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τη φετινή διοργάνωση, που ήταν η πέμπτη συνεχόμενη, καταγράφηκαν συνολικά οκτώ (8) νέες υψηλές επιδόσεις αγώνων, ανταμείβοντας το κοινό με θέαμα παγκόσμιας κλάσης, που ανέδειξε τις αξίες του αθλητικού πνεύματος.

Καθοριστικής σημασίας για την περαιτέρω προβολή της διοργάνωσης και του κυπριακού αθλητισμού στο ευρύτερο κοινό, ήταν η ζωντανή μετάδοση των αγώνων από το ΡΙΚ στην Κύπρο, αλλά και από την ΕΡΤ στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, ο Εμπορικός Διευθυντής της ΕΚΟ, κ. Νίκος Σαρδέλλης, πραγματοποίησε την απονομή των μεταλλίων στους νικητές του αγωνίσματος των 200 μέτρων Ανδρών. Παράλληλα, η Προϊσταμένη Μάρκετινγκ της ΕΚΟ, κα. Μαρίνα Τζιακούρη, απένειμε τα έπαθλα στους κορυφαίους αθλητές του αγωνίσματος του επί κοντώ, στο οποίο πρωταγωνίστησε ο Ολυμπιονίκης Εμμανουήλ Καραλής με μία ακόμη εντυπωσιακή εμφάνιση.

Η ΕΚΟ συγχαίρει θερμά την ΚΟΕΑΣ για την άρτια διοργάνωση του «EKO Cyprus International Athletics Meeting», καθώς και όλους τους αθλητές, τις αθλήτριες, τους εθελοντές και τους συντελεστές, που συνέβαλαν στην επιτυχία μιας ακόμη μεγάλης γιορτής του στίβου.

Μέσα από ένα ευρύ πρόγραμμα δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η ΕΚΟ θα συνεχίσει να στηρίζει πρωτοβουλίες που προάγουν τον αθλητισμό και ενθαρρύνουν τη νέα γενιά, αναδεικνύοντας αξίες όπως η ομαδικότητα, η πειθαρχία, η αφοσίωση και η ευγενής άμιλλα.