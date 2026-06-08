Διαγωνισμός EKO Smile: Αναδείχθηκε ο δεύτερος νικητής… με έπαθλο μία Mercedes-Benz GLC 300e!

Η ΕΚΟ, μέσα από την πολυβραβευμένη εφαρμογή EKO Smile, συνεχίζει να επιβραβεύει τους καταναλωτές που την εμπιστεύονται, προσφέροντας premium δώρα υψηλής αξίας μέσα από μια απόλυτα αξιόπιστη και διαφανή διαγωνιστική διαδικασία.

Το δεύτερο EKO Smile Challenge πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2026, στο πλαίσιο του Διαγωνισμού EKO Smile. Μεγάλος νικητής αναδείχθηκε ο Χρήστος Γεωργιαδης, ο οποίος κέρδισε μια πολυτελή Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid, αξίας €80.100.

Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στο ξενοδοχείο ‘The Landmark Nicosia’, σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο με άρτια τεχνική υποστήριξη. Ο τυχερός διαγωνιζόμενος κατάφερε να ανταποκριθεί με επιτυχία σε τρεις διαδοχικές δοκιμασίες γνώσεων, μνήμης και δεξιοτήτων, και αμέσως μετά παρέλαβε τα κλειδιά της Mercedes-Benz από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΚΟ, κ. Γιώργο Γρηγορά.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν στελέχη της διεύθυνσης και του ανθρώπινου δυναμικού της ΕΚΟ, εκπρόσωποι των ΜΜΕ, καθώς και φίλοι και συγγενείς των διαγωνιζομένων. Την παρουσίαση και τον συντονισμό της βραδιάς ανέλαβε η κ. Άντρη Καραντώνη, η οποία συντόνιζε τους συμμετέχοντες στις δοκιμασίες «Βρες τα Σύμβολα», «EKO Γνώση» και «EKO Puzzle», πριν από την κορύφωση της διαδικασίας με την ανακοίνωση του μεγάλου νικητή.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία επιλογής των διαγωνιζομένων είχε πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 27 Μαΐου 2026, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας random.org, η οποία δεν επιτρέπει την παρέμβαση ανθρώπινου παράγοντα στη διαδικασία. Η διαδικασία διενεργήθηκε από τον Δήμαρχο Λατσιών και Γερίου κ. Χρίστο Πιτταρά, παρουσία ανεξάρτητου Νομικού Συμβούλου καθώς και διευθυντικών στελεχών της ΕΚΟ, προς πλήρη διασφάλιση της διαφάνειας.

Με την ολοκλήρωση του δεύτερου EKO Smile Challenge, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΚΟ, κ. Γιώργος Γρηγοράς, σημείωσε πως: «Η εντυπωσιακή ανταπόκριση του κοινού στην εφαρμογή EKO Smile αποτελεί για εμάς την ισχυρότερη κινητήριο δύναμη. Αυτή η δυναμική συμμετοχή μάς παρακινεί να εξελίσσουμε συνεχώς τις πρωτοβουλίες επιβράβευσης, με στόχο τη δημιουργία εμπειριών που αναβαθμίζουν ουσιαστικά την καθημερινή μας επαφή. Μέσα από τη σταθερή μας προσήλωση στην καινοτομία και την ποιότητα, το EKO Smile έχει πλέον ενταχθεί οργανικά στη συνολική εμπειρία εξυπηρέτησης, θωρακίζοντας παράλληλα τη σχέση εμπιστοσύνης που μας συνδέει με τους πελάτες μας..».

Επισημαίνεται ότι, άλλα δύο (2) οχήματα Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid, θα δοθούν σε όσους αναδειχθούν νικητές στις επόμενες δοκιμασίες του EKO Smile Challenge, που θα διενεργηθούν μέσα στη χρονιά. Δικαίωμα συμμετοχής σε κάθε EKO Smile Challenge έχουν αποκλειστικά όσοι και όσες είχαν εγκαταστήσει την εφαρμογή ΕΚΟ Smile στο κινητό τους.

Κατεβάστε την εφαρμογή ΕΚΟ Smile εδώ