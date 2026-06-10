Η ΕΚΟ επενδύει στην οδική ασφάλεια μέσα από πρόγραμμα βιωματικής εκπαίδευσης νέων οδηγών

Με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη διαμόρφωση υπεύθυνης οδηγικής συμπεριφοράς, η ΕΚΟ στηρίζει ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα βιωματικής εκπαίδευσης που απευθύνεται σε νέους οδηγούς αυτοκινήτου, οι οποίοι υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία στην Εθνική Φρουρά.

Bασίζεται σε σύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης, που δίνουν τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να κατανοήσουν στην πράξη τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν καθημερινά στο οδικό δίκτυο, μέσα από μια βιωματική εμπειρία εκμάθησης, στοχασμού, δράσης και εφαρμογής.

Οι νέοι αυτοκινητιστές και δικυκλιστές συγκαταλέγονται στις πιο ευάλωτες ομάδες χρηστών του οδικού δικτύου, ιδιαίτερα κατά τους πρώτους μήνες μετά την απόκτηση της άδειας οδήγησής τους. Μέσα από ειδικά σχεδιασμένες ασκήσεις σε ελεγχόμενο περιβάλλον, οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα καλούνται να διαχειριστούν ρεαλιστικά σενάρια οδήγησης, αντιλαμβανόμενοι πώς επηρεάζονται η προσοχή, ο χρόνος αντίδρασης και ο έλεγχος του οχήματος υπό διαφορετικές συνθήκες.

Η βιωματική εκπαίδευση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, δοκιμές απόσπασης προσοχής κατά την οδήγηση, συγκριτικά σενάρια ταχύτητας και αντίδρασης, καθώς και προσομοιώσεις που αναδεικνύουν τις επιπτώσεις της κόπωσης, της κατανάλωσης αλκοόλ και της χρήσης ναρκωτικών ουσιών στην οδηγική συμπεριφορά.

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το διήμερο 3 και 4 Ιουνίου 2026, σε συνεργασία με το Τμήμα Τροχαίας της Αστυνομίας Κύπρου. Η εκπαιδευτική εμπειρία ολοκληρώθηκε με συζήτηση και αναστοχασμό, ενισχύοντας την κατανόηση των κινδύνων και καλλιεργώντας την προσωπική ευθύνη και τη συνειδητή λήψη αποφάσεων πίσω από το τιμόνι.

Η ΕΚΟ επιβεβαιώνει τη διαχρονική της δέσμευση για την προώθηση της οδικής ασφάλειας μέσα από δράσεις που συμβάλλουν στην ενημέρωση, την εκπαίδευση και την προστασία των πολιτών. Στην κατεύθυνση αυτή, επενδύει σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν την πρόληψη, καλλιεργούν μια ισχυρότερη κουλτούρα υπεύθυνης οδήγησης και συμβάλλουν στη δημιουργία ασφαλέστερων δρόμων για όλους.