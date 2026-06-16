Anytime - Αστυνομία Κύπρου ενώνουν δυνάμεις κατά της χρήσης κινητού στην οδήγηση

Η Anytime, σε συνεργασία με την Αστυνομία Κύπρου, παρουσίασε τη νέα εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τη χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, με τίτλο «Πόσα σκρολ αξίζει μια ζωή;», στο πλαίσιο δημοσιογραφικής διάσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής, στη Λευκωσία.

Η εκστρατεία έχει ως στόχο να αναδείξει έναν από τους σημαντικότερους κινδύνους της σύγχρονης οδήγησης: την απόσπαση προσοχής λόγω χρήσης κινητού τηλεφώνου. Πρόκειται για μια καθημερινή συνήθεια που αφορά όλους όσοι χρησιμοποιούν το οδικό δίκτυο — οδηγούς, επιβάτες, ποδηλάτες και πεζούς — και η οποία μπορεί να έχει σοβαρές ή ακόμη και τραγικές συνέπειες.

Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης, προβλήθηκε βίντεο με τον Ανδρέα Αραβή, ambassador της Anytime για την Ασφαλή Οδήγηση, ο οποίος αναφέρθηκε στους κινδύνους οι οποίοι ελλοχεύουν κάθε φορά που ένας οδηγός παίρνει τα μάτια του από τον δρόμο για να κοιτάξει την οθόνη του κινητού.

Στη συζήτηση συμμετείχαν η Καίτη Αλεξάνδρου, Επικεφαλής INTERAMERICAN Κύπρου, και ο Χάρης Ευρυπίδου, Αστυνομικός Διευθυντής Τροχαίας Αρχηγείου Αστυνομίας. Όπως αναφέρθηκε από τις 45 απώλειες που είχαμε το έτος 2025, οι 11 οφείλονταν σε απρόσεκτη οδήγηση ή απόσπαση προσοχής, ενδεικτικό του μεγέθους του προβλήματος.

Η εκστρατεία «Πόσα σκρολ αξίζει μια ζωή;» θα αναπτυχθεί μέσα από outdoor παρουσία σε σημεία του αυτοκινητόδρομου, ραδιοφωνική επικοινωνία, δράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τη συμμετοχή των ambassadors Ανδρέα Αραβή και Κατερίνας Αγαπητού, καθώς και κοινές ενημερωτικές δράσεις με την Αστυνομία Κύπρου σε στρατόπεδα, πανεπιστήμια και μεγάλες διοργανώσεις, όπως ο Μαραθώνιος Λάρνακας.

Η Anytime δραστηριοποιείται στην Κύπρο από το 2017 και αποτελεί τη μοναδική πλήρως ψηφιακή ασφαλιστική εταιρεία της χώρας. Ανήκει στον όμιλο INTERAMERICAN, μία από τις κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα, γνωστή για την αξιοπιστία και την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών της. Τα τελευταία χρόνια, η Anytime έχει αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης για την οδική ασφάλεια, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την εκστρατεία «Οι Αριθμοί Αλλάζουν», η οποία ανέδειξε το ανθρώπινο κόστος των τροχαίων ατυχημάτων και την ανάγκη διαμόρφωσης μιας υπεύθυνης οδηγικής κουλτούρας στην Κύπρο.

Με τη νέα αυτή πρωτοβουλία, η Anytime συνεχίζει να επενδύει στην πρόληψη και στην υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά, στέλνοντας ένα απλό αλλά καθοριστικό μήνυμα:

Πόσα σκρολ αξίζει μια ζωή; Κανένα. Πιάσε το τιμόνι.