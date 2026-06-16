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Ρώσος σκιτσογράφος και επικριτής του Πούτιν δολοφονήθηκε στην Πολωνία - Σε εξέλιξη οι έρευνες

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο Σεμιόν Σκρεπέτσκι εγκαταστάθηκε στην Πολωνία το 2021, δηλώνοντας ότι φοβάται πολιτική δίωξη στην Ρωσία.

Ρώσος σκιτσογράφος και επικριτής του Πούτιν δολοφονήθηκε χθες στην Πολωνία και συνελήφθησαν δύο Λευκορώσοι, ανακοίνωσαν σήμερα η πολωνική εισαγγελία και η αστυνομία.

Ο Ρόμπερτ Κουζοφκόφ, 44 ετών, γνωστός με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Σεμιόν Σκρεπέτσκι, πυροβολήθηκε εξ επαφής και σκοτώθηκε στην Μπιάλα-Ποντλάσκα, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της εισαγγελίας.

«Έρευνα διεξάγεται (...) για τον φόνο υπηκόου της Ρωσικής Ομοσπονδίας ηλικίας 44 ετών (...) γνωστού στα μέσα με το όνομα Σεμιόν Σκρεπέτσκι», δήλωσε στους δημοσιογράφους εκπρόσωπος της εισαγγελίας του Λούμπλιν.

Σύμφωνα με τις πολωνικές αρχές, ο Σεμιόν Σκρεπέτσκι σκοτώθηκε χθες το πρωί στον δρόμο από άνδρα που τον πυροβόλησε με περίστροφο τρεις φορές. Οταν ο καλλιτέχνης έπεσε, ο δράστης τον πλησίασε και τον πυροβόλησε δύο φορές εξ επαφής.

Ο Σεμιόν Σκρεπέτσκι έγινε γνωστός από τα συχνά προκλητικά σκίτσα του που αναπαριστούσαν πολιτικές προσωπικότητες της Ρωσίας όπως ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Γιόζεφ Στάλιν, ο τσετσένος Ραμζάν Καντίροφ, αλλά και ο Αλεξέι Ναβάλνι.

Ένα από τα πιο γνωστά του έργα είναι ένα κλασσικό ορθόδοξο εικόνισμα που αναπαριστά τον Στάλιν να κρατά στην αγκαλιά του τον Πούτιν, όπως η Παρθένος Μαρία τον Χριστό.

Ο Σεμιόν Σκρεπέτσκι εγκαταστάθηκε στην Πολωνία το 2021 δηλώνοντας ότι φοβάται πολιτική δίωξη στην Ρωσία.

Στην εξορία, διατήρησε την εικονοκλαστική του στάση και συμμετείχε σε εκδηλώσεις της ρωσικής αντιπολίτευσης.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

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