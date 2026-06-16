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Γενικός Εισαγγελέας: Η Νομική Υπηρεσία δεν έχει λάβει ακόμη το πόρισμα για το «Κράτος Μαφία» - Θα ακολουθήσει ανακοίνωση εντός των επομένων ημερών

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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«Δεν έχει ληφθεί ακόμα το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς για το “Κράτος Μαφία” από τη Νομική Υπηρεσία. Όταν παραληφθεί θα μελετηθεί και εντός των ημερών θ' ακολουθήσει ανακοίνωση. Στο στάδιο αυτό δεν υπάρχει κάτι άλλο προς ανακοίνωση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γενικός Εισαγγελέας.

Δεν έχει ακόμη περιέλθει στη Νομική Υπηρεσία το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς για την υπόθεση που αφορά το βιβλίο «Κράτος Μαφία», σύμφωνα με δήλωση του Γενικού Εισαγγελέα, Γιώργου Σαββίδη.

Όπως δήλωσε στο politis.com.cy, μόλις το πόρισμα παραληφθεί, θα μελετηθεί από την Υπηρεσία και εντός των επόμενων ημερών θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση.

«Δεν έχει ληφθεί ακόμα το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς για το “Κράτος Μαφία” από τη Νομική Υπηρεσία. Όταν παραληφθεί θα μελετηθεί και εντός των ημερών θ' ακολουθήσει ανακοίνωση. Στο στάδιο αυτό δεν υπάρχει κάτι άλλο προς ανακοίνωση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γενικός Εισαγγελέας.

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