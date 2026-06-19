Δύο ξενοδοχεία της Louis Hotels στα Best of the Best της Ευρώπης

Μία σημαντική διάκριση πέτυχαν δύο ξενοδοχεία της Louis Hotels, καθώς βρίσκονται στην κορυφή των προτιμήσεων, με βάση τα Travelers’ Choice Awards του Tripadvisor. Το Kerkyra Blue Hotel & Spa και το Louis Phaethon Beach αναγνωρίστηκαν ως Best of the Best Hotels, με τους χρήστες του Tripadvisor να τα κατατάσσουν στα καλύτερα All Inclusive ξενοδοχεία της Ευρώπης.

Το Kerkyra Blue Hotel & Spa κατατάσσεται στην πέμπτη θέση ανάμεσα στα All Inclusive ξενοδοχεία της Ελλάδας και στην ένατη θέση ανάμεσα στα All Inclusive ξενοδοχεία της Ευρώπης, καταλαμβάνοντας πρωταγωνιστική θέση ανάμεσα στα καλύτερα brands στον τομέα της φιλοξενίας. Πρόκειται για ένα ξενοδοχείο, μέλος του Elegant Collection της Louis Hotels, που προσφέρει μία premium All Inclusive εμπειρία διαμονής πέντε αστέρων σε οικογένειες και ζευγάρια, με δική του ιδιωτική παραλία στα σμαραγδένια νερά της Κέρκυρας. Με ένα υπέροχο χώρο σπα, τέσσερα εστιατόρια για όλα τα γαστρονομικά γούστα και εξαιρετικές υποδομές, προσφέρει ξεχωριστές στιγμές χαλάρωσης για μικρούς και μεγάλους, όλες τις ώρες, με θέα το Ιόνιο Πέλαγος.

Το Louis Phaethon Beach είναι το μοναδικό ξενοδοχείο της Κύπρου που διακρίθηκε ανάμεσα στα Best of the Best All Inclusive ξενοδοχεία της Ευρώπης. Χτισμένο στη θάλασσα της Πάφου, το All Inclusive, τεσσάρων αστέρων ξενοδοχείο, μέλος της Family Collection της Louis Hotels, αποτελεί παράδεισο για τις οικογένειες. Διαθέτει ένα φανταστικό υδροπάρκο με έξι νεροτσουλήθρες και δύο μεγάλες εξωτερικές πισίνες. Το Family World Center και το Santelino children’s club, υπόσχονται μοναδικές διακοπές για όλη την οικογένεια, με επιλογή πολλαπλών δραστηριοτήτων.

Τα Traveler’s Choice Awards αποτελούν διάκριση αριστείας στον τομέα των ταξιδιών. Προκύπτουν από τον όγκο των εξαιρετικών κριτικών και απόψεων που καταγράφουν τα ξενοδοχεία στο Tripadvisor κατά τη διάρκεια 12 μηνών.

Η Louis Hotels αισθάνεται ιδιαίτερα περήφανη για αυτή τη διπλή διάκριση, καθώς αποτελεί διεθνή αναγνώριση της αφοσίωσής της στην υψηλού επιπέδου φιλοξενία. Η ανάδειξη του Kerkyra Blue Hotel & Spa και του Louis Phaethon Beach σε Best of the Best ξενοδοχεία από τους ίδιους τους ταξιδιώτες είναι η καλύτερη επιβράβευση μίας συνεχούς προσπάθειας δημιουργίας μοναδικών εμπειριών διακοπών.