«ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ» ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ 3 ΒΡΑΒΕΙΑ ΙΡΙΣ 2026

Η επιτυχημένη ελληνική παραγωγή απέσπασε τρία βραβεία στα Βραβεία Ίρις της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.

Ιούνιος 2026 – Η ταινία «Τα Κάλαντα» μετέτρεψε τις υποψηφιότητές της στα Βραβεία Ίρις σε σημαντικές διακρίσεις. Η μεγάλη εμπορική επιτυχία, σε σκηνοθεσία του Χρήστου Κανάκη, απέσπασε 3 Βραβεία Ίρις 2026 στις κατηγορίες Καλύτερης Σκηνογραφίας, Καλύτερης Ενδυματολογίας και Καλύτερου Σχεδιασμού Μακιγιάζ, Κομμώσεων και Ειδικών Εφέ. Πρόκειται για μια σημαντική αναγνώριση που εδραιώνει ακόμη περισσότερο τη θέση της ως μία από τις πιο ξεχωριστές ελληνικές κινηματογραφικές παραγωγές της χρονιάς.

Η ταινία ολοκλήρωσε την κινηματογραφική της πορεία στην κορυφή του box office του 2025, με περισσότερα από 470.000 εισιτήρια, συνεχόμενα sold out και εβδομάδες στην πρώτη θέση χωρίς καμία πτώση, κατακτώντας μία θέση ανάμεσα στις δέκα πιο επιτυχημένες ελληνικές ταινίες της τελευταίας δεκαετίας. Σήμερα, η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου επιβραβεύει αυτή την επιτυχία με τρία Βραβεία Ίρις.

Τα 3 Βραβεία Ίρις 2026

• Βραβείο Σκηνογραφίας: Λίζα Τσουλούπα

• Βραβείο Ενδυματολογίας: Τριάδα Παπαδάκη

• Βραβείο Σχεδιασμού Μακιγιάζ, Κομμώσεων & Ειδικών Εφέ: Κατερίνα Βαρθαλίτου, Χρόνης Τζήμος

Πίσω από κάθε κάδρο, κάθε κοστούμι και κάθε μεταμόρφωση στην οθόνη βρισκόταν μια ομάδα δημιουργών που εργάστηκε με εξαιρετική αφοσίωση και καλλιτεχνική αρτιότητα. Η Λίζα Τσουλούπα δημιούργησε σκηνικά που μετέφεραν το κοινό σε έναν κόσμο που ισορροπεί ανάμεσα στο παραμύθι και το δράμα. Η Τριάδα Παπαδάκη έντυσε κάθε χαρακτήρα με μια ξεχωριστή και ζωντανή ταυτότητα. Η Κατερίνα Βαρθαλίτου και ο Χρόνης Τζήμος έδωσαν ζωή στις πιο ιδιαίτερες στιγμές της ιστορίας μέσα από μακιγιάζ και ειδικά εφέ υψηλού επιπέδου.

Πίσω από αυτή τη σημαντική διάκριση βρίσκονται ο executive producer Τάσος Παπαναστασίου μέσω της Main Character Entertainment και ο παραγωγός Μαρίνος Χαραλάμπους μέσω της Avaton Films. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Χρήστος Κανάκης, ενώ ο Λώρης Λοϊζίδης υπογράφει το σενάριο και πρωταγωνιστεί.

Μέσα από τη συνεργασία τους, η κλασική «Χριστουγεννιάτικη Ιστορία» του Καρόλου Ντίκενς μετατράπηκε σε μια σύγχρονη, βαθιά ελληνική και συναισθηματικά άμεση κινηματογραφική εμπειρία.

«Η κατάκτηση τριών Βραβείων Ίρις αποτελεί μια στιγμή υπερηφάνειας για όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτή την ταινία. Η Λίζα, η Τριάδα, η Κατερίνα και ο Χρόνης αφιέρωσαν την ψυχή τους σε αυτό το έργο και το γεγονός ότι η δουλειά τους αναγνωρίζεται από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου σημαίνει τα πάντα για εμάς.»

Τα «Κάλαντα» είναι μια ταινία για τη λύτρωση, τη μεταμόρφωση και τη δύναμη της ανθρώπινης καρδιάς, μια ιστορία που ξεκίνησε ως ένα χριστουγεννιάτικο παραμύθι και εξελίχθηκε σε μία από τις πιο ξεχωριστές ελληνικές κινηματογραφικές παραγωγές της χρονιάς.