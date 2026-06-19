Σήμα κινδύνου από τους ταξιτζήδες: Πτώση 30% στον τουρισμό, αυξάνονται τα έξοδα

Έντονη ανησυχία εκφράζει με ανακοίνωσή της η Παγκύπρια Ομοσπονδία Αστικών Ταξί (ΠΟΑΤ) για τις επιπτώσεις που καταγράφονται τους τελευταίους τέσσερις μήνες εξαιτίας της κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή, αναφέροντας ότι επηρεάζεται και η οικονομική δραστηριότητα του κλάδου. Σημειώνει, δε, ότι εάν η κατάσταση συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες η ΠΟΑΤ θα ζητήσει συγκεκριμένα μέτρα στήριξης από το κράτος, για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των επαγγελματιών του κλάδου.

Σημειώνοντας ότι σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο καταγράφεται μείωση στον τουρισμό κατά 30%, η ΠΟΑΤ αναφέρει ότι αυτό δημιουργεί άμεσο αντίκτυπο στον κλάδο των Ταξί, σε συνάρτηση και με ποσοστό 8-10%, που όπως υποστηρίζει η Ομοσπονδία, διοχετεύεται στα κατεχόμενα.

Επισημαίνουν, παράλληλα, αύξηση στα λειτουργικά έξοδα, λόγω του κόστους καυσίμων, συντήρησης, ελαστικών και καθημερινής λειτουργίας των οχημάτων. Επίσης, κάνει λόγο για «ενίσχυση του αθέμιτου ανταγωνισμού από τους πειρατές του επαγγέλματος, γιατί την περίοδο αυτή οι λειτουργοί του Τμήματος Οδικών Μεταφορών λόγω της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν άλλα καθήκοντα και δεν υπάρχουν επόπτες να αστυνομεύσουν», όπως αναφέρει η ανακοίνωση.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ