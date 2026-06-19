Οι Θρύλοι του Μουντιάλ σε μια συλλεκτική έκδοση αυτή την Κυριακή 21/06 μαζί με τον ΠΟΛΙΤΗ

Tο σπουδαιότερο ποδοσφαιρικό ραντεβού του πλανήτη συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον και ο ΠΟΛΙΤΗΣ παρουσιάζει ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στους παίκτες, τους αγώνες και τα γκολ που σημάδεψαν την ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Μην χάσετε αυτή την Κυριακή 21/06

ΟΙ ΘΡΥΛΟΙ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ

ΜΙΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Από τον Πελέ και τον Μαραντόνα μέχρι τον Ρονάλντο, τον Μπόμπι Μουρ, τον Μέσι και τη Μάρτα.

Οι 50 κορυφαίοι παίκτες

Τα γκολ που έγραψαν ιστορία

Οι αξέχαστες στιγμές

Οι πρώτοι πρωταθλητές

Οι Φοβεροί Μαγιάροι και άλλα… φαινόμενα

Οι καλύτεροι προπονητές

Ένα ειδικό ένθετο, στο οποίο παρουσιάζονται μια σειρά από συναρπαστικά άρθρα για τους σταρ της διοργάνωσης, όπως και για τους «Φοβερούς Μαγιάρους» της δεκαετίας του 1950 και για την καλύτερη ομάδα που δεν κέρδισε ποτέ το Παγκόσμιο Κύπελλο -την ολλανδική ομάδα του Κρόιφ της δεκαετίας του 1970. Σας ταξιδεύουμε στον χρόνο παρουσιάζοντας αξέχαστες στιγμές της διοργάνωσης και ανατρέχουμε σε μερικά από τα πιο επίμαχα γεγονότα στην ιστορία του τουρνουά.

Ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στους παίκτες, τους αγώνες και τα γκολ που σημάδεψαν την ιστορία του Μουντιάλ.