Ιστορική συζήτηση στην τουρκική εθνοσυνέλευση για το Κουρδικό - Στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο για «εθνική αλληλεγγύη»

Η Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας άρχισε τη συζήτηση «νομοσχεδίου για την ενίσχυση της εθνικής αλληλεγγύης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης», σε μια σημαντική καμπή των προσπαθειών τερματισμού της πολυετούς κουρδικής σύγκρουσης.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα της τουρκικής ιστοσελίδας NûMedya24, το 12 άρθρων νομοσχέδιο εγκρίθηκε στις 8 Αυγούστου από την Επιτροπή Δικαιοσύνης, έπειτα από 18 ώρες συνεδρίασης, και άρχισε να εξετάζεται στην ολομέλεια της Εθνοσυνέλευσης.

Υπέρ του νομοσχεδίου τάσσονται το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ), το Κόμμα Εθνικιστικής Δράσης (ΜΗΡ), το φιλοκουρδικό Κόμμα Ισότητας και Δημοκρατίας των Λαών (DEM) και το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP). Το Κόμμα İYİ ανακοίνωσε ότι θα το καταψηφίσει, ενώ το Κόμμα Νέας Ευημερίας θα τηρήσει αποχή.

Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης Οζγκιούρ Οζέλ δήλωσε ότι ο ίδιος και τα στελέχη του κόμματός του θα ψηφίσουν υπέρ, αφήνοντας ωστόσο τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να αποφασίσουν με βάση τις θέσεις των πολιτών στις επαρχίες που εκπροσωπούν.

Ο κ. Οζέλ υποστήριξε ότι το Κουρδικό δεν αποτελεί αποκλειστικά ζήτημα τρομοκρατίας ή ασφάλειας, αλλά αφορά την ισότητα των πολιτών, το κράτος δικαίου, τη δημοκρατική εκπροσώπηση, τις πολιτικές ελευθερίες και το δικαίωμα κάθε πολίτη να διατηρεί την ταυτότητα, τη γλώσσα και τον πολιτισμό του. Παράλληλα, τόνισε ότι η δημοκρατική επίλυση του ζητήματος πρέπει να διαφυλάξει τη δημοκρατία, το ενιαίο κράτος και την εδαφική ακεραιότητα της Τουρκίας.

Από την πλευρά του, ο συμπρόεδρος του φιλοκουρδικού Κόμματος DEM, Τουντζέρ Μπακίρχαν χαρακτήρισε τη συζήτηση ιστορική, υποστηρίζοντας ότι το Κουρδικό αντιμετωπίζεται πλέον μέσω της πολιτικής και της νομοθετικής διαδικασίας.

Κάλεσε την Εθνοσυνέλευση να ανοίξει τον δρόμο για «μια νέα ιστορία» και υποστήριξε ότι το πρώτο νομοθετικό βήμα θα πρέπει να ακολουθηθεί, από τον Οκτώβριο, με δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, ενίσχυση των ελευθεριών και κατοχύρωση της ισότητας.

Πηγή: ΚΥΠΕ