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Με ενθουσιασμό ολοκληρώθηκαν τα Lidl Better Living Days στην Πάφο και συνεχίζουν με δύο στάσεις στη Λεμεσό

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

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Μετά το κατάστημα Lidl Αγίου Παύλου, το καλοκαιρινό roadtrip ευεξίας της Lidl Κύπρου ταξιδεύει στο Lidl Αγίας Φυλάξεως στις 10 και 11 Ιουλίου και στο Lidl Ύψωνα στις 17 και 18 Ιουλίου.

Ολοκληρώθηκε η δεύτερη στάση των Lidl Better Living Days στην Πάφο, όπου οι επισκέπτες του καταστήματος Lidl Αγίου Παύλου είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα διήμερο αφιερωμένο στη γεύση, τη γυμναστική, την ευεξία και τις πρακτικές ιδέες για την καθημερινότητα.

Στις 3 και 4 Ιουλίου, ο εξωτερικός χώρος του καταστήματος διαμορφώθηκε σε ένα καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για όλη την οικογένεια. Οι παρευρισκόμενοι είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν cooking sessions, να δοκιμάσουν δροσερές και υγιεινές γεύσεις, να συμμετάσχουν σε sessions γιόγκα και να λάβουν συμβουλές γύρω από τη διατροφή.

Μετά τη Λευκωσία και την Πάφο, τα Lidl Better Living Days συνεχίζουν το καλοκαιρινό τους ταξίδι με δύο διαδοχικές στάσεις στη Λεμεσό:

  • Παρασκευή 10 & Σάββατο 11 Ιουλίου – Lidl Αγίας Φυλάξεως
  • Παρασκευή 17 & Σάββατο 18 Ιουλίου – Lidl Ύψωνα

Με τα Lidl Better Living Days, η Lidl Κύπρου εστιάζει στη δημιουργία εμπειριών που προάγουν την ευεξία, τη σωστή διατροφή και μια καλύτερη καθημερινότητα, δείχνοντας ότι οι ποιοτικές επιλογές μπορούν να είναι απλές και εφαρμόσιμες στην πράξη.

Περισσότερες πληροφορίες για το αναλυτικό πρόγραμμα και τους επόμενους σταθμούς μπορείτε να βρείτε εδώ.

Επισκεφθείτε τη Lidl Κύπρου και στα:

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