Πρόληψη του αφθώδους πυρετού μέσω συστημάτων έγκαιρης ανίχνευσης και παρακολούθησης

του Δρα Ανδρέα Σιάμαρου*

Ο αφθώδης πυρετός παραμένει μια από τις πιο οικονομικά επιζήμιες ιογενείς ασθένειες στην κτηνοτροφία λόγω της υψηλής μεταδοτικότητάς του και των αυστηρών μέτρων ελέγχου που ενεργοποιεί, συμπεριλαμβανομένης της θανάτωσης σε μεγάλη κλίμακα. Οι παραδοσιακές διαγνωστικές προσεγγίσεις είναι σε μεγάλο βαθμό αντιδραστικές, βασιζόμενες στην κλινική παρατήρηση και την εργαστηριακή επιβεβαίωση μετά την εξάπλωση της λοίμωξης. Ένα μόνο επιβεβαιωμένο ξέσπασμα μπορεί να οδηγήσει σε αυστηρά μέτρα ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων περιορισμών στις μετακινήσεις των ζώων, διαδικασιών καραντίνας και εξάλειψης των προσβεβλημένων κτηνοτροφικών μονάδων σύμφωνα με τις κανονιστικές απαιτήσεις. Η παραδοσιακή επιτήρηση των ασθενειών βασίζεται κυρίως στην οπτική παρατήρηση και την αναφορά κλινικών συμπτωμάτων. Ωστόσο, μέχρι να εμφανιστούν ορατά σημάδια, η ασθένεια μπορεί ήδη να έχει εξαπλωθεί μεταξύ των ζώων ή μεταξύ των μονάδων.

Οι πρόσφατες εξελίξεις στις τεχνολογίες του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) έχουν εισαγάγει νέες ευκαιρίες για έγκαιρη ανίχνευση μέσω της συνεχούς παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο των δεικτών υγείας των ζώων. Επομένως, η έγκαιρη ανίχνευση και η ταχεία αντίδραση είναι κρίσιμοι παράγοντες για τη μείωση των επιπτώσεων μιας έξαρσης. Στόχος αυτής της τεχνολογίας δεν είναι να αντικαταστήσει την κτηνιατρική εμπειρογνωμοσύνη ή τις υπάρχουσες διαδικασίες ελέγχου ασθενειών, αλλά να παρέχει ένα προηγμένο εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων που βελτιώνει την επιτήρηση, επιταχύνει τους χρόνους απόκρισης και ενισχύει την εθνική βιοασφάλεια. Ενσωματώνοντας τις ψηφιακές τεχνολογίες στη διαχείριση του ζωικού κεφαλαίου, η Κύπρος έχει την ευκαιρία να αναπτύξει μια σύγχρονη, βασισμένη σε δεδομένα προσέγγιση για την πρόληψη των ασθενειών των ζώων, προστατεύοντας τους αγρότες, τα κτηνοτροφικά περιουσιακά στοιχεία και την ευρύτερη γεωργική οικονομία.

Το Διαδίκτυο ζώων Πραγμάτων (IoT) είναι ένα σύστημα διασυνδεδεμένων φυσικών συσκευών που είναι ενσωματωμένες σε αισθητήρες, λογισμικό και τεχνολογίες επικοινωνίας, επιτρέποντάς τους να συλλέγουν και να ανταλλάσσουν δεδομένα μέσω του διαδικτύου. Οι αισθητήρες είναι ενσωματωμένοι σε συσκευές συλλέγουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, όπως θερμοκρασία, κίνηση, τοποθεσία ή πίεση, οι οποίες στη συνέχεια μεταδίδονται μέσω δικτύων 5G. Το επίπεδο συλλογής δεδομένων είναι το πρώτο στάδιο του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τον Αφθώδη Πυρετό (FMD) που βασίζεται στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT). Σκοπός του είναι η συνεχής συλλογή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο από τα ζώα, προκειμένου να εντοπίζονται πρώιμα σημάδια μη φυσιολογικών συνθηκών υγείας και πιθανοί κίνδυνοι ασθενειών. Οι έξυπνοι φορητοί αισθητήρες που εγκαθίστανται σε ζώα συλλέγουν σημαντικά βιολογικά και συμπεριφορικά δεδομένα, όπως η θερμοκρασία του σώματος, τα πρότυπα κίνησης, τα επίπεδα δραστηριότητας και η διατροφική συμπεριφορά. Αλλαγές όπως η αυξημένη θερμοκρασία, η μειωμένη κινητικότητα ή τα ασυνήθιστα πρότυπα δραστηριότητας μπορεί να υποδηλώνουν τα πρώιμα στάδια της ασθένειας και να ενεργοποιούν περαιτέρω κτηνιατρική έρευνα.

Στη διαχείριση του ζωικού κεφαλαίου, η ανάλυση κινήσεων βοηθά στον εντοπισμό μη φυσιολογικής συμπεριφοράς, όπως μειωμένη κινητικότητα, απομόνωση από το κοπάδι ή ασυνήθιστη συγκέντρωση. Αυτά τα μοτίβα μπορεί να αποτελούν πρώιμους δείκτες ασθένειας, στρες ή τραυματισμού. Η ιχνηλάτηση επαφών καθίσταται ιδιαίτερα σημαντική κατά τη διάρκεια επιδημιών, καθώς επιτρέπει στους κτηνοτρόφους να εντοπίζουν γρήγορα ποια ζώα έχουν έρθει σε στενή επαφή με ένα μολυσμένο. Αυτό επιτρέπει την στοχευμένη απομόνωση αντί της απομάκρυνσης ή της θανάτωσης ολόκληρου του κοπαδιού και μειώνοντας τις απώλειες.

Για τις κυβερνήσεις και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχου για τον αφθώδη πυρετό (FMD) που βασίζεται στο IoT παρέχει μια πλατφόρμα υποστήριξης αποφάσεων σε εθνικό επίπεδο για την επιτήρηση ασθενειών σε πραγματικό χρόνο, την ταχεία αντίδραση και την πρόληψη. Αυτό επιτρέπει στις αρχές να εφαρμόζουν στοχευμένες παρεμβάσεις. Το σύστημα βελτιώνει τον συντονισμό μεταξύ κτηνιατρικών υπηρεσιών, φορέων δημόσιας υγείας και περιφερειακών αρχών, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα αναφοράς. Επιτρέποντας την έγκαιρη ανίχνευση και τον ταχύτερο περιορισμό, μειώνει τις οικονομικές απώλειες, προστατεύει το εμπόριο ζώων και ενισχύει την εθνική ανθεκτικότητα στην επισιτιστική ασφάλεια και τη βιοασφάλεια.

*Ο Δρ. Ανδρέας Σιάμαρος είναι Λέκτορας στο Ledra College, Nicosia Cyprus