«Merhaba asker» από τον Τραμπ στην Τουρκία – Ανοίγει παράθυρο για πώληση F-35 στην Άγκυρα

Με μια φράση στα τουρκικά επέλεξε να χαιρετήσει ο Ντόναλντ Τραμπ την τιμητική φρουρά κατά την άφιξή του στην Τουρκία για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, δίνοντας από την πρώτη στιγμή έναν ιδιαίτερα θερμό τόνο στην επίσκεψή του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του en.royanews.tv, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών έγινε δεκτός από τον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προτού συμμετάσχει στην επίσημη στρατιωτική τελετή υποδοχής.

Κατά την επιθεώρηση του τιμητικού αγήματος, ο Αμερικανός Πρόεδρος απευθύνθηκε στους στρατιώτες λέγοντας «Merhaba asker», δηλαδή «Γεια σας, στρατιώτες» στα τουρκικά.

Η κίνηση του Τραμπ ερμηνεύθηκε ως ακόμη μία ένδειξη του καλού κλίματος στις σχέσεις του με τον Ερντογάν, ενόψει της διήμερης Συνόδου του ΝΑΤΟ, κατά την οποία αναμένεται να συζητηθούν οι αμυντικές δαπάνες, η συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας και το μέλλον της Συμμαχίας.

Ο ίδιος ο Τραμπ είχε δηλώσει πριν από τη Σύνοδο ότι η απόφασή του να ταξιδέψει στην Τουρκία επηρεάστηκε από την προσωπική σχέση που διατηρεί με τον Ερντογάν, αφήνοντας μάλιστα να εννοηθεί ότι ενδεχομένως να μην παρευρισκόταν εάν η συνάντηση πραγματοποιείτο σε άλλη χώρα.

«Θα εξετάσουμε την πώληση των F-35»

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχαν οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για το ενδεχόμενο επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35.

Καθισμένος δίπλα στον Ερντογάν, ο Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον θα εξετάσει την πώληση των προηγμένων μαχητικών στην Τουρκία.

«Είναι μια απόφαση που θα λάβουμε. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό αεροσκάφος, το καλύτερο με διαφορά, και σίγουρα είναι κάτι που θα εξετάσουμε», ανέφερε.

Η Τουρκία αποκλείστηκε από το πρόγραμμα των F-35 το 2019, μετά την αγορά του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος S-400. Η απόφαση αυτή συνοδεύτηκε από αμερικανικές κυρώσεις, οι οποίες επιβάρυναν τις σχέσεις των δύο χωρών και δημιούργησαν προβλήματα σε τουρκικά αμυντικά προγράμματα.

Η Άγκυρα επιδιώκει εδώ και χρόνια την επανένταξή της στο πρόγραμμα, καθώς και την άρση των κυρώσεων που της επιβλήθηκαν βάσει του αμερικανικού νόμου CAATSA.

Ερωτηθείς κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει στην άρση των κυρώσεων, ο Τραμπ απάντησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση.

«Δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις σε φίλους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο Ερντογάν εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα επιλύσει το ζήτημα, υποστηρίζοντας ότι ο Τραμπ τού έχει δώσει προσωπική διαβεβαίωση.

«Ο κ. Τραμπ κρατά πάντα τον λόγο του. Πιστεύω ότι, Θεού θέλοντος, από αυτή τη Σύνοδο θα προκύψει μια θετική απόφαση για τα F-35», δήλωσε μέσω διερμηνέα.

Αντιδρά το Ισραήλ

Το ενδεχόμενο πώλησης F-35 στην Τουρκία προκαλεί, ωστόσο, αντιδράσεις στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, κάλεσε την Ουάσινγκτον να μην προχωρήσει στην παράδοση των μαχητικών στην Άγκυρα, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα διατάρασσε την ισορροπία ισχύος στη Μέση Ανατολή.

Μιλώντας στο Fox News, ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι η παραχώρηση των F-35 ή κινητήρων για τουρκικά μαχητικά θα μπορούσε να επηρεάσει την αεροπορική υπεροχή του Ισραήλ, την οποία χαρακτήρισε καθοριστικό παράγοντα για την περιφερειακή ασφάλεια.

Οι δηλώσεις Τραμπ δημιουργούν νέα δεδομένα στις σχέσεις Ουάσινγκτον και Άγκυρας, χωρίς ωστόσο να σημαίνουν ότι η επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 έχει ήδη αποφασιστεί, καθώς η άρση των κυρώσεων και η ολοκλήρωση μιας ενδεχόμενης συμφωνίας προϋποθέτουν και τη συναίνεση του αμερικανικού Κογκρέσου.