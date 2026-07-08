Άλμα άνω του 3% στο πετρέλαιο μετά τις νέες κυρώσεις των ΗΠΑ στο Ιράν

Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου την Τρίτη, μετά την απόφαση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών να επαναφέρει τις κυρώσεις στις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου.

Η τιμή του Brent ενισχύθηκε κατά περισσότερο από 3%, καθώς η κίνηση της Ουάσινγκτον ακολούθησε τις επιθέσεις εναντίον τριών δεξαμενόπλοιων στα Στενά του Ορμούζ. Τα περιστατικά προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και του Μπαχρέιν.

Στις συναλλαγές μετά το κλείσιμο της αγοράς το βράδυ της Τρίτης, το Brent σημείωσε άνοδο 1,87 δολαρίων και διαμορφώθηκε στα 76,03 δολάρια το βαρέλι.

Νέα ώθηση στις τιμές έδωσαν αργότερα τα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν. Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο WTI κατέγραψε επίσης άνοδο άνω του 3%, φτάνοντας στα 72,65 δολάρια το βαρέλι.