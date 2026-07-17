Νέο MyHome Guide από την Eurobank: Η διαδικασία στεγαστικού δανείου σε 5 απλά βήματα

Στη Eurobank, πιστεύουμε ότι η απόκτηση κατοικίας δεν ξεκινά με μια αίτηση. Ξεκινά με τη σωστή ενημέρωση, τα κατάλληλα εργαλεία και την καθοδήγηση που εμπνέει εμπιστοσύνη. Αυτό ακριβώς προσφέρει το νέο MyHome Guide που παρουσιάζει η Eurobank, μια ολοκληρωμένη ψηφιακή εμπειρία που συγκεντρώνει όλα όσα χρειάζεται κάποιος για να εξασφαλίσει στεγαστικό δάνειο. Από τον πρώτο υπολογισμό μέχρι την υποβολή της αίτησης σας, κάθε βήμα γίνεται πιο απλό, γρήγορο και ξεκάθαρο.

Μέσα από τον νέο οδηγό μπορείτε να:

• Ενημερωθείτε για κάθε στάδιο της διαδικασίας απόκτησης κατοικίας, έχοντας στη διάθεσή σας χρήσιμες πληροφορίες, πρακτική καθοδήγηση και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά,

• Υπολογίσετε το μέγιστο ποσό χρηματοδότησης που μπορείτε να εξασφαλίσετε και την ενδεικτική μηνιαία δόση του δανείου σας μέσω διαδραστικών εργαλείων,

• Εξερευνήσετε τις διαθέσιμες επιλογές χρηματοδότησης κατοικίας και να επιλέξετε τη λύση που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας,

• Κλείσετε ραντεβού με εξειδικευμένο Σύμβουλο Στεγαστικού Δανείου (Mortgage Advisor), είτε σε κατάστημα είτε διαδικτυακά, μέσω της υπηρεσίας Book A Meeting στην ιστοσελίδα της Τράπεζας.

• Υποβάλετε την αίτηση σας εύκολα και γρήγορα, ακόμη και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus.

Το νέο MyHome guide αποτελεί ακόμη μια σημαντική πρωτοβουλία στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της Eurobank, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία που συνδυάζει την τεχνολογία με την ανθρώπινη εξειδίκευση.

Είτε πρόκειται για αγορά πρώτης κατοικίας, νέας κατοικίας, εξοχικού ή επενδυτικού ακινήτου, η Eurobank βρίσκεται δίπλα στους πελάτες της σε κάθε στάδιο της διαδρομής, προσφέροντας τις πληροφορίες, τα εργαλεία και την υποστήριξη που χρειάζονται για να προχωρήσουν με αυτοπεποίθηση.

Επιπλέον, η Eurobank διαθέτει ένα ολοκληρωμένο φάσμα χρηματοδοτικών λύσεων, παρέχοντας στους πελάτες ευελιξία και επιλογές που προσαρμόζονται στις ανάγκες τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν μεταξύ κυμαινόμενου επιτοκίου ή σταθερού επιτοκίου για τα πρώτα 3, 5 ή 10 χρόνια, ενώ οι δικαιούχοι νέων στεγαστικών δανείων για κύρια κατοικία απολαμβάνουν, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, πρόσθετα οφέλη, όπως περίοδο χάριτος κεφαλαίου έως 12 μήνες για κατοικίες υπό ανέγερση και επιβράβευση έως €2.000 μέσω του προγράμματος My Home Rewards.

Ανακαλύψτε τον Οδηγό Αγοράς Κατοικίας: https://www.eurobank.cy/en/personal/housing/homeguide