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Σταύρος Φλώρος: Ο survivor του Survivor επέστρεψε στην Ελλάδα - Η πρώτη εικόνα δύο μήνες μετά τον ακρωτηριασμό

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Επέστρεψε από το Μαϊάμι, όπου νοσηλεύτηκε μετά τον βαρύ τραυματισμό στον Άγιο Δομίνικο – Συνεχίζει τη μακρά πορεία αποκατάστασής του

Στην Ελλάδα επέστρεψε ο Σταύρος Φλώρος, περίπου δύο μήνες μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε κατά τη διάρκεια της παραμονής του στον Άγιο Δομίνικο για το Survivor. Η επιστροφή του αποτελεί σημαντικό βήμα στη μακρά διαδικασία αποκατάστασής του.

Ο πρώην παίκτης του ριάλιτι επιβίωσης, στον οποίο δόθηκε το έπαθλο των 250.000 ευρώ, έχει πλέον ξεπεράσει την αρχική κρίσιμη περίοδο και συνεχίζει την προσπάθεια αποκατάστασης της υγείας του.

Το ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια υποβρύχιου ψαρέματος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί βαρύτατα και να υποστεί ακρωτηριασμό στο αριστερό του πόδι.

Μετά το περιστατικό, ο Σταύρος Φλώρος μεταφέρθηκε στο Μαϊάμι, όπου υποβλήθηκε στην απαραίτητη ιατρική θεραπεία.

Την επιστροφή του στην Ελλάδα γνωστοποίησε ο ίδιος μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram, επιλέγοντας να μοιραστεί τη θετική εξέλιξη με το κοινό που παρακολουθεί και στηρίζει την πορεία της υγείας του όλο αυτό το διάστημα.

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