Γέμισε με παιδικά χαμόγελα το Παιδικό Εργαστήρι Διατροφής & Μαγειρικής των Υπεραγορών ΑΛΦΑΜΕΓΑ

Την Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2026, ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το βιωματικό Παιδικό Εργαστήρι Διατροφής και Μαγειρικής των Υπεραγορών ΑΛΦΑΜΕΓΑ. Το εργαστήρι διοργάνωσαν οι Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Παιδί, Διατροφή & Υγεία». Στόχος του εργαστηρίου ήταν να προσφέρει στους μικρούς συμμετέχοντες, ηλικίας 8 έως 14 ετών, μια μοναδική εμπειρία γνώσης, δημιουργίας και ψυχαγωγίας, εμπνέοντάς τους να αξιοποιούν δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους μακριά από τις οθόνες και να αγαπήσουν τη σωστή διατροφή και τη μαγειρική.

Το εργαστήρι πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Chef και Brand Ambassador των Υπεραγορών ΑΛΦΑΜΕΓΑ, Χριστίνα Χριστοφή, τον Σύνδεσμο Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου και με την υποστήριξη των Προγραμμάτων Επισιτιστικών Τεχνών του Intercollege.

Η ανταπόκριση των οικογενειών ήταν εντυπωσιακή, με τις αιτήσεις συμμετοχής μέσω της ιστοσελίδας των Προγραμμάτων Κοινωνικής Ευθύνης των Υπεραγορών ΑΛΦΑΜΕΓΑ να υπερβαίνουν κατά πολύ τις διαθέσιμες θέσεις. Ως εκ τούτου, η επιλογή των 44 παιδιών που συμμετείχαν στο εργαστήρι πραγματοποιήθηκε μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης. Το εργαστήρι διεξήχθη σε δύο ομάδες και φιλοξένησε παιδιά από όλες τις επαρχίες της Κύπρου. Λόγω του ιδιαίτερα αυξημένου ενδιαφέροντος, οι Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ θα πραγματοποιούν αντίστοιχα Παιδικά Εργαστήρια Διατροφής και Μαγειρικής σε τακτά χρονικά διαστήματα, τα οποία θα ανακοινώνονται μέσα από τα επίσημα κοινωνικά τους δίκτυα.

Από την πρώτη στιγμή, οι μικροί συμμετέχοντες αγκάλιασαν με ενθουσιασμό όλες τις δραστηριότητες, συμμετέχοντας ενεργά σε μια βιωματική εμπειρία που συνδύασε τη γνώση με τη διασκέδαση. Μέσα από το παιχνίδι, τη συνεργασία και τη μαγειρική, γνώρισαν τις βασικές αρχές της ισορροπημένης διατροφής και ανακάλυψαν ότι η υγιεινή διατροφή μπορεί να είναι νόστιμη, δημιουργική και απολαυστική.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με το εκπαιδευτικό μέρος, κατά το οποίο, μέλη του Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου μίλησαν στα παιδιά για τη σημασία της σωστής διατροφής. Ειδικότερα, η Δρ Ελένη Ανδρέου, Πρόεδρος του Συνδέσμου, και ο Δρ Δημήτρης Παπαμιχαήλ, μέλος του Συνδέσμου, μέσα από διαδραστικές δραστηριότητες και παιχνίδια, παρουσίασαν τις βασικές αρχές της ισορροπημένης διατροφής, τη σημασία της καθημερινής άσκησης και της σωστής ενυδάτωσης, καθώς και τη διατροφική αξία των τροφίμων. Παράλληλα, τα παιδιά έμαθαν τη σημασία ενός ισορροπημένου πρωινού, πώς να διαβάζουν σωστά μια διατροφική ετικέτα καθώς και να κάνουν πιο έξυπνες και υγιεινές επιλογές τόσο στο σχολείο όσο και στο σπίτι.

Στη συνέχεια, ανέλαβε τη σκυτάλη η αγαπημένη Chef, Χριστίνα Χριστοφή, η οποία καθοδήγησε τους μικρούς συμμετέχοντες στο μαγειρικό εργαστήρι. Τα παιδιά φόρεσαν τις ποδιές και τις παντάνες τους, μεταμορφώθηκαν σε μικρούς σεφ και ανέλαβαν δράση στην κουζίνα. Μέσα σε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα, τα παιδιά δημιούργησαν δύο αγαπημένες και υγιεινές συνταγές: υγιεινή πίτσα και παγωτό από γιαούρτι με φράουλες και μέλι.

Μέσα από τη βιωματική αυτή μαγειρική εμπειρία τα παιδιά εξοικειώθηκαν με βασικούς κανόνες υγιεινής στην κουζίνα, τη σωστή προετοιμασία των υλικών, την ασφαλή χρήση των σκευών, τις βασικές τεχνικές μαγειρικής κατάλληλες για την ηλικία τους και τη δημιουργική παρουσίαση και το σερβίρισμα των πιάτων τους.

Με την ολοκλήρωση του εργαστηρίου, όλοι οι μικροί σεφ παρέλαβαν αναμνηστικό πιστοποιητικό συμμετοχής από τις Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ, ολοκληρώνοντας μια εμπειρία που τους άφησε πολύτιμες γνώσεις, όμορφες αναμνήσεις και πολλά χαμόγελα.

Η Διευθύντρια Επικοινωνίας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των Υπεραγορών ΑΛΦΑΜΕΓΑ, κα. Νατάσα Κωνσταντινίδου, ευχαρίστησε θερμά τα παιδιά που συμμετείχαν στο εργαστήρι και δήλωσε:

«Η χαρά και ο ενθουσιασμός που είδαμε σήμερα στα πρόσωπα των παιδιών είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή για όλους μας. Η επιτυχία του εργαστηρίου και η μεγάλη ανταπόκριση των οικογενειών ενισχύουν τη δέσμευσή μας να συνεχίσουμε να διοργανώνουμε αντίστοιχα εργαστήρια που να εμπνέουν τα παιδιά να αγαπήσουν τη σωστή διατροφή, τη δημιουργικότητα και έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Ανυπομονούμε να υποδεχθούμε ακόμη περισσότερα παιδιά στα επόμενα εργαστήριά μας, τα οποία θα ανακοινώνονται στα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσής των Υπεραγορών ΑΛΦΑΜΕΓΑ.”.

Με πρωτοβουλίες που προάγουν την εκπαίδευση, την υγεία και τη δημιουργικότητα, οι Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ, μέσα από δράσεις όπως το Παιδικό Εργαστήρι Διατροφής και Μαγειρικής, συνεχίζουν να επενδύουν ουσιαστικά στα παιδιά, προσφέροντάς τους τα εφόδια ώστε να υιοθετήσουν υγιεινές συνήθειες που θα τα συνοδεύουν σε όλη τους τη ζωή και να μεταλαμπαδεύσουν στις επόμενες γενιές τις αξίες της σωστής διατροφής και της ευεξίας.