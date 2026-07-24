Νέα διαδικασία διενέργειας δαπανών στον Δ.Πόλης Χρυσοχούς και ενημέρωση του προσωπικού για τη χρηστή οικονομική διαχείριση

Σε ενημερωτική παρουσίαση προς το προσωπικό του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς παρουσιάστηκε η νέα διαδικασία διενέργειας δαπανών, η οποία τίθεται σε εφαρμογή με στόχο την ενίσχυση της χρηστής οικονομικής διαχείρισης, της διαφάνειας και της εύρυθμης λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών.

Την παρουσίαση πραγματοποίησε χτες η Δημοτική Ταμίας, Χριστοθέα Θεολόγου, η οποία ανέλυσε το νέο πλαίσιο και τις διαδικασίες που θα ακολουθούνται για την έγκριση και υλοποίηση των δημοτικών δαπανών, δίνοντας παράλληλα διευκρινίσεις και απαντώντας σε ερωτήματα των εργαζομένων.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δ. Πόλης Χρυσοχούς η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχούς επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου, με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες, την αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών και τη διασφάλιση της ορθής και υπεύθυνης διαχείρισης των δημόσιων πόρων.

Με τέτοιες δράσεις, ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του για διαφάνεια, λογοδοσία και συνεχή βελτίωση της διοικητικής και οικονομικής του λειτουργίας.