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Κατηγορητήρια σε Δρουσιώτη και Σάντη – Καταχωρήθηκε σήμερα η υπόθεση εναντίον τους

ΝΕΑΡΧΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

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Πριν από λίγο μέλη του ΤΑΕ Αρχηγείου βρέθηκαν στο Δικαστήριο και καταχώρησαν την υπόθεση με το Δικαστήριο, ενώ και στα δύο πρόσωπα έχουν επιδοθεί τα κατηγορητήρια. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π» συνολικά και τα δύο πρόσωπα αντιμετωπίζουν περίπου 100 κατηγορίες.

Καταχωρήθηκε σήμερα στο Δικαστήριο στη Λευκωσία η υπόθεση εναντίον του Μακάριου Δρουσιώτη και της «Σάντη» σε σχέση με τη γνωστή υπόθεση και τα όσα ακολούθησαν από την ανάρτηση του συγγραφέα τον περασμένο Μάρτιο.

Πριν από λίγο μέλη του ΤΑΕ Αρχηγείου βρέθηκαν στο Δικαστήριο και καταχώρησαν την υπόθεση με το Δικαστήριο, ενώ και στα δύο πρόσωπα έχουν επιδοθεί τα κατηγορητήρια. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π» συνολικά και τα δύο πρόσωπα αντιμετωπίζουν περίπου 100 κατηγορίες.

Η σημερινή εξέλιξη αποτελεί συνέχεια της έρευνας που έγινε από την Αστυνομία για όσα είχε καταγράψει σε ανάρτησή του ο Μακάριος Δρουσιώτης κατονομάζοντας πρόσωπα κυρίως για πράξεις διαφθοράς ακόμη και για βιασμό. Η Αστυνομία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι ισχυρισμοί καθώς και τα επίμαχα μηνύματα τα οποία επικαλέστηκε ο κ. Δρουσιωτης ήταν κατασκευασμένα μέσω εφαρμογής, τα οποία του παρέδωσε η Σάντη, κάτι που παραδέχθηκε και η ίδια σε καταθέσεις της στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας.

 

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ΚΥΠΡΟΣμακάριος δρουσιώτηςΥΠΟΘΕΣΗ ΣΑΝΤΗ

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