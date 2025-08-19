Βούτηξε στην περιπέτεια! Πετάξτε με την Emirates και απολαύστε δωρεάν ημερήσια πρόσβαση στο Aquaventure World του Ντουμπάι

H Emirates έχει μια συναρπαστική προσφορά για όσους προγραμματίζουν τις επόμενες διακοπές τους στο Ντουμπάι. Από τις 18 Αυγούστου μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου 2025, οι πελάτες της Emirates θα λαμβάνουν δωρεάν ημερήσιο πάσο για το Aquaventure World στο Atlantis, The Palm, Ντουμπάι. Η προσφορά ισχύει για όσους κλείνουν εισιτήριο μετ’ επιστροφής από την Κύπρο προς το Ντουμπάι, με αναχώρηση πριν τις 8 Οκτωβρίου 2025.

Αναγνωρισμένο ως ένα από τα κορυφαία σημεία ενδιαφέροντος του Ντουμπάι, το υδάτινο πάρκο Aquaventure διαθέτει περισσότερες από 105 συναρπαστικές εμπειρίες, αξιοθέατα και διαδρομές. Είτε αναζητάτε μια συναρπαστική βόλτα στα Raging Rapids είτε ψάχνετε για μια ήρεμη απόδραση στην ιδιωτική παραλία μήκους ενός χιλιομέτρου, αυτός ο παγκοσμίου φήμης προορισμός προσφέρει πραγματικά κάτι για όλους.

Το αξιοθέατο φιλοξενεί επίσης τη μεγαλύτερη παιδική ζώνη στον κόσμο, προσφέροντας 22 εκτάρια αδιάκοπης διασκέδασης, με το πρώτο παιδικό rally-racer παγκοσμίως και τη μοναδική νεροτσουλήθρα τύπου Tornado.

Για να επωφεληθούν από αυτήν την αποκλειστική προσφορά, οι ταξιδιώτες θα πρέπει να κλείσουν εισιτήριο μετ’ επιστροφής για το Ντουμπάι μέσω της Emirates στο emirates.com, στην εφαρμογή Emirates, στα καταστήματα Emirates, στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών ή μέσω εξουσιοδοτημένων ταξιδιωτικών πρακτόρων, έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2025. Οι κρατήσεις μπορούν να γίνουν για οποιαδήποτε θέση καμπίνας, για αναχώρηση προς το Ντουμπάι μεταξύ 25 Αυγούστου και 8 Οκτωβρίου 2025, προκειμένου να λάβουν δωρεάν ημερήσιο πάσο για το Aquaventure World, το οποίο ισχύει κατά τις κανονικές ώρες λειτουργίας.

Απολαύστε ακόμα περισσότερα στο ταξίδι σας με την Emirates

Εκτός από αυτήν την αποκλειστική νέα προσφορά, η Emirates σας προσφέρει περισσότερους τρόπους για να εξοικονομήσετε στις διακοπές σας στο Ντουμπάι, μέσω του προγράμματος Skywards Everyday Earn and Spend. Απλώς κατεβάστε την εφαρμογή Skywards Everyday και επιλέξτε ανάμεσα σε εκατοντάδες συνεργάτες σε τομείς όπως ψώνια, εστίαση, ομορφιά και ευεξία, χαλάρωση και ψυχαγωγία, φαρμακεία και παντοπωλεία.

Επιπλέον, κάντε τις αγορές σας στα μέλη του βραβευμένου προγράμματος επιβράβευσης τακτικών επιβατών Skywards της Emirates στο Dubai Mall και κερδίστε επιπλέον Μίλια.

