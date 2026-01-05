«Φτάνει τώρα!» - Ξεκάθαρο μήνυμα της Γροιλανδίας στον Τραμπ για σενάρια προσάρτησης

CNN: Επίθεση στην κατοικία του αντιπροέδρου Βανς στο Οχάιο – Σύλληψη ενός ατόμου

Ο πρωθυπουργός Γενς Φρέντερικ Νίλσεν απορρίπτει πιέσεις και «φαντασιώσεις» για αμερικανική σημαία στο νησί, ζητώντας διάλογο με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο

«Φτάνει τώρα!», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γενς Φρέντερικ Νίλσεν την περασμένη νύκτα έπειτα από τις επαναλαμβανόμενες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για το νησί της Δανίας όπου θέλει να αναρτήσει την αμερικανική σημαία.

«Οχι άλλη πίεση. Οχι άλλα υπονοούμενα. Οχι άλλες φαντασιώσεις προσάρτησης. Είμαστε ανοικτοί στον διάλογο. Είμαστε ανοικτοί στις συνομιλίες. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει μέσω των κατάλληλων διαύλων και με σεβασμό του διεθνούς δικαίου», έγραψε στο Facebook ο επικεφαλής της κυβέρνησης της Γροιλανδίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

