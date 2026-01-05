Στους 287 οι νεκροί που απήχθησαν επί πρωθυπουργίας Χασίνα, λέει το Μπαγκλαντές

Μια επιτροπή του Μπαγκλαντές που διερευνά εξαφανίσεις κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης της εκδιωχθείσας Πρωθυπουργού Σεΐχ Χασίνα δήλωσε τη Δευτέρα ότι τουλάχιστον 287 άνθρωποι θεωρούνται ότι σκοτώθηκαν.

Η επιτροπή ανέφερε ότι πιστεύεται ότι ορισμένα πτώματα πετάχτηκαν σε ποτάμια, όπως ο ποταμός Μπουριγκάνγκα στην πρωτεύουσα Ντάκα, ή θάφτηκαν σε ομαδικούς τάφους.

Η επιτροπή που διορίστηκε από την Κυβέρνηση, η οποία σχηματίστηκε μετά την ανατροπή της Χασίνα από μια μαζική εξέγερση τον Αύγουστο του 2024, δήλωσε ότι διερεύνησε 1.569 περιπτώσεις απαγωγών, με 287 από τα θύματα να θεωρούνται νεκρά.

«Έχουμε εντοπίσει έναν αριθμό μη σημασμένων τάφων σε διάφορα μέρη όπου τα πτώματα πιθανολογείται ότι θάφτηκαν», δήλωσε στο AFP η Νουρ Καν Λίτον, μέλος της επιτροπής.

«Η επιτροπή συνέστησε στο Μπαγκλαντές να ζητήσει τη συνεργασία ιατροδικαστών για την ταυτοποίηση των πτωμάτων και τη συλλογή και διατήρηση δειγμάτων DNA από μέλη οικογενειών», πρόσθεσε.

Στην τελική της έκθεση, που υποβλήθηκε στην Κυβέρνηση την Κυριακή, η επιτροπή ανέφερε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας ενήργησαν υπό τη διοίκηση της Χασίνα και των κορυφαίων αξιωματούχων της.

Η έκθεση ανέφερε ότι πολλοί από τους απαχθέντες ανήκαν στο μεγαλύτερο ισλαμιστικό κόμμα της χώρας, το Jamaat-e-Islami, ή στο Εθνικιστικό Κόμμα του Μπαγκλαντές (BNP), και τα δύο αντιπολιτευόμενα την Χασίνα.

Σε ξεχωριστή έρευνα, η αστυνομία ξεκίνησε τον Δεκέμβριο την εκταφή ενός ομαδικού τάφου στη Ντάκα.

Ο τάφος περιελάμβανε τουλάχιστον οκτώ θύματα της εξέγερσης κατά της Χασίνα, τα οποία βρέθηκαν με τραύματα από σφαίρες, σύμφωνα με τον επικεφαλής του Τμήματος Ποινικών Ερευνών (CID), Σιμπγκάτ Ουλάχ.

Τα Ηνωμένα Έθνη αναφέρουν ότι έως και 1.400 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε καταστολές καθώς η Χασίνα προσπαθούσε να κρατηθεί στην εξουσία.

Καταδικάστηκε σε θάνατο ερήμην τον Νοέμβριο για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

