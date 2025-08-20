Η Emirates Flight Catering επενδύει 160 εκατ. AED σε νέα υπερσύγχρονη μονάδα πλυντηρίων

Η Emirates Flight Catering εγκαινίασε την κατασκευή μιας νέας μονάδας πλυντηρίων αξίας 160 εκατομμυρίων AED (44 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) στο Dubai Investment Park, σηματοδοτώντας μια σημαντική επέκταση του κλάδου υπηρεσιών πλυντηρίου της, Linencraft. Η επένδυση αυτή έρχεται ως απάντηση στη ραγδαία αυξανόμενη ζήτηση στους τομείς της φιλοξενίας, της αεροπορίας και της υγειονομικής περίθαλψης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ανάπτυξη με στόχο τον αντίκτυπο: αύξηση δυναμικότητας 50% και δημιουργία 400 νέων θέσεων εργασίας

Η νέα εγκατάσταση θα αυξήσει τη λειτουργική δυναμικότητα της Linencraft κατά περισσότερο από 50%, επιτρέποντάς της να εξυπηρετήσει 40 νέους πελάτες από τον κλάδο της φιλοξενίας και να δημιουργήσει 400 άμεσες θέσεις εργασίας. Σχεδιασμένη για ευελιξία και ανθεκτικότητα, η μονάδα ενσωματώνει σύγχρονο εξοπλισμό πλυντηρίων τελευταίας τεχνολογίας με προηγμένα συστήματα αυτοματισμού που βελτιώνουν την αποδοτικότητα, μειώνουν τη χειρωνακτική εργασία και υποστηρίζουν τη σταθερή παραγωγή μεγάλου όγκου.

Ο σχεδιασμός της εγκατάστασης περιλαμβάνει ενσωματωμένα συστήματα εφεδρείας σε όλες τις βασικές διαδικασίες, εξασφαλίζοντας αδιάλειπτη λειτουργία ακόμα και κατά τις περιόδους υψηλής ζήτησης. Παράλληλα, εφαρμόζει ενεργειακά αποδοτικά συστήματα για τον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Στρατηγική επέκταση που ευθυγραμμίζεται με την αναπτυξιακή πορεία των ΗΑΕ

Η επέκταση πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη στιγμή για τον κλάδο των επαγγελματικών υπηρεσιών πλυντηρίων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Με περισσότερα από 10.000 νέα δωμάτια ξενοδοχείων να αναμένονται έως το 2027, τη διεξαγωγή σημαντικών διεθνών εκδηλώσεων και την επέκταση του Αεροδρομίου του Ντουμπάι σε εξέλιξη, η ζήτηση για υπηρεσίες πλυντηρίων μεγάλης κλίμακας αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά. Ταυτόχρονα, οι ανάγκες για καθαρισμό στολών προσωπικού και ρουχισμού σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα αυξάνονται σταθερά, ενισχύοντας περαιτέρω την ανάγκη για αυξημένη δυναμικότητα και καινοτόμες λύσεις.

Ο Shahreyar Nawabi, Διευθύνων Σύμβουλος της Emirates Flight Catering, δήλωσε: «Η Linencraft έχει εδώ και καιρό θέσει τα πρότυπα ποιότητας και αξιοπιστίας στον κλάδο των πλυντηρίων των ΗΑΕ. Αυτή η τολμηρή επένδυση αντικατοπτρίζει τόσο το μέγεθος της ευκαιρίας που βλέπουμε στην αγορά, όσο και τη δέσμευσή μας να ηγηθούμε της ανάπτυξης του κλάδου. Με αυτή τη σύγχρονη εγκατάσταση, δεν αυξάνουμε απλώς τη δυναμικότητα, θέτουμε νέα πρότυπα μέσω της έξυπνης τεχνολογίας και της ισχυρής εστίασης στη βιωσιμότητα.»

Η νέα εγκατάσταση της Linencraft υλοποιείται από την ASIA Prime, μια κορυφαία εταιρεία γενικών κατασκευών και διαχείρισης έργων με έδρα τα ΗΑΕ.

Ο Waddah Basmaji, Διευθύνων Σύμβουλος της Asia Prime General Contracting, ανέφερε: «Στην Asia Prime νιώθουμε ιδιαίτερη υπερηφάνεια που συνεργαζόμαστε με την Emirates Flight Catering για τη νέα εγκατάσταση της Linencraft. Η έναρξη αυτού του έργου σηματοδοτεί κάτι παραπάνω από την έναρξη των εργασιών· αποτελεί έκφραση της δέσμευσής μας για υψηλή ποιότητα και υπέρβαση των προσδοκιών. Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε την πλήρη ικανοποίηση της Emirates Flight Catering, διατηρώντας τα υψηλότερα πρότυπα σε κάθε φάση του έργου. Είναι τιμή μας να συμβάλλουμε στην συνεχή ανάπτυξη και την επιχειρησιακή αριστεία της εταιρείας.»

Ευέλικτος σχεδιασμός και παραγωγή υψηλού όγκου

Η νέα εγκατάσταση της Linencraft θα αυξήσει την ημερήσια δυναμικότητά της κατά 150 τόνους, προσθέτοντας στη σημερινή επεξεργασία των 280 τόνων ημερησίως που πραγματοποιείται σε τέσσερις διαφορετικές τοποθεσίες. Θα διαθέτει δύο ευέλικτες μονάδες για μαζικό πλύσιμο ιματισμού στον τομέα της φιλοξενίας, με συνολική δυναμικότητα 142 τόνων ημερησίως, καθώς και ένα ειδικό εργοστάσιο ρούχων με δυνατότητα επεξεργασίας άνω των 28.000 τεμαχίων καθημερινά.

Linencraft: Ο μεγαλύτερος πάροχος υπηρεσιών πλυντηρίων στα ΗΑΕ

Η Linencraft, θυγατρική της EKFC, αποτελεί τον μεγαλύτερο και πλέον αξιόπιστο πάροχο υπηρεσιών πλυντηρίων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Με πελατολόγιο που ξεπερνά τους 100 πελάτες από τους κλάδους της αεροπορίας, της φιλοξενίας, της υγειονομικής περίθαλψης και του επαγγελματικού ρουχισμού, η εταιρεία υποστηρίζεται από μια αφοσιωμένη ομάδα 1.300 εργαζομένων.