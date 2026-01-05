Ο Ευθύμιος Δίπλαρος για την καταγγελία κατά του Νίκου Σύκα: Μηδενική ανοχή στη βία, σεβασμός στη Δικαιοσύνη - Τα επόμενα βήματα του ΔΗΣΥ (Ηχητικό)

Στη Νομική Υπηρεσία βρίσκονται από το μεσημέρι της Δευτέρας οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού και του Αρχηγείου Αστυνομίας, προκειμένου να παραδώσουν το υλικό που αφορά τη φερόμενη κακοποίηση γυναίκας από τον βουλευτή σύντροφό της.

Η καταγγελία εναντίον του βουλευτή Λεμεσού του Δημοκρατικού Συναγερμού, Νίκου Σύκα, μονοπωλεί το πολιτικό ενδιαφέρον και προκαλεί σοβαρό πλήγμα στο κόμμα της Πινδάρου.

Κληθείς να τοποθετηθεί για τις εξελίξεις, ο αναπληρωτής πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Ευθύμιος Δίπλαρος, μιλώντας στην εκπομπή Δεύτερη Ματιά που μεταδίδεται από το ραδιόφωνο του Πολίτη 107.6 και 97.6, ανέφερε ότι η ηγεσία του κόμματος αντέδρασε άμεσα και με απόλυτη σαφήνεια.

Όπως δήλωσε, τόσο η πρόεδρος Αννίτα Δημητρίου, όσο και η ηγεσία ξεκαθάρισαν ότι οποιαδήποτε μορφή βίας δεν είναι ανεκτή, τονίζοντας παράλληλα τον σεβασμό στο τεκμήριο της αθωότητας και στη Δικαιοσύνη. Ο κ. Δίπλαρος σημείωσε ότι η απόφαση για μη συμπερίληψη του Νίκου Σύκα στο ψηφοδέλτιο ελήφθη από την ηγεσία και το Εκτελεστικό Γραφείο του κόμματος. Πρόσθεσε ότι ο ίδιος ο βουλευτής έχει δηλώσει πως θα συμβάλει ώστε να λάμψει η αλήθεια. Διευκρίνισε ότι ο Νίκος Σύκας παραμένει μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως η Δικαιοσύνη πρέπει να κινηθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και χωρίς καμία παρέμβαση, ώστε να διερευνηθούν όλα τα δεδομένα.

Σε ερώτηση αν ο βουλευτής θα παραστεί στη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου στις 7 Ιανουαρίου, ο κ. Δίπλαρος ανέφερε ότι ο κ. Σύκας είναι μέλος του σώματος, χωρίς να γνωρίζει αν θα δώσει ωστόσο το παρών. Σε ό,τι αφορά το ψηφοδέλτιο, σημείωσε ότι με βάση το καταστατικό του κόμματος, τη θέση του κ. Σύκα θα καταλάβει ο πρώτος επιλαχών, προσθέτοντας ότι η υπόθεση προκαλεί στεναχώρια και θλίψη στον Δημοκρατικό Συναγερμό.

Ακούστε ολόκληρη την παρέμβαση τού Ευθύμιου Δίπλαρου στην «Δεύτερη Ματιά» που μεταδίδεται από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΙΠΛΑΡΟΣ 05-01-2026