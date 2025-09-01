Η Celestyal παρουσιάζει την καμπάνια «Πλεύστε και Εξοικονομήστε» με εκπτώσεις έως και 50% και προσφορά «παιδιά δωρεάν» σε όλα τις κρουαζιέρες στον Αραβικό Κόλπο

Έκπτωση έως και 50% σε 45 κρουαζιέρες στην Ελλάδα, τη Μεσόγειο και τον Αραβικό Κόλπο με αναχώρηση από το Σεπτέμβριο του 2025 έως το Μάρτιο του 2027.

Συνδυάζεται με την προσφορά «Παιδιά Δωρεάν» σε όλες τις 157 κρουαζιέρες στον Αραβικό Κόλπο, από το 2025 έως το 2027.

Επιπλέον κουπόνι αξίας €50 για εκδρομή στη στεριά σε 18 κρουαζιέρες «Πανόραμα Ελλάδας, Ιταλίας, Κροατίας» το 2026 και το 2027.

CelestyalPay με προνομιακό μπόνους επιπλέον 25%, προσφέροντας επιπλέον αξία σε όλες τις προαγορασμένες πιστώσεις για ποτά και γεύματα στα θεματικά εστιατόρια του πλοίου.

Η Celestyal παρουσιάζει μια νέα καμπάνια που προσφέρει έκπτωση έως και 50% σε 45 κρουαζιέρες που αναχωρούν μεταξύ Σεπτεμβρίου 2025 και Μαρτίου 2027.

Η καμπάνια «Πλεύστε και Εξοικονομήστε» σηματοδοτεί επίσης την επιστροφή της προσφοράς CelestyalPay, με τους επιβάτες να λαμβάνουν 25% επιπλέον σε όλες τις πιστώσεις που αγοράζουν πριν από την αναχώρηση – αξίας έως και €250 για πρόσθετες δαπάνες εν πλω. Μετά από τη μεγάλη ζήτηση το καλοκαίρι, η προσφορά παρατείνεται έως το τέλος Νοεμβρίου.

Όλες οι προαγορές πιστωτικού ποσού μέσω Celestyal Pay για γεύματα στα θεματικά εστιατόρια και για ποτά, υπόκεινται κανονικά σε προμήθεια.

Οι εκπτώσεις που αφορούν το πρόγραμμα στον Αραβικό Κόλπο περιλαμβάνουν:

60 κρουαζιέρες επτά διανυκτερεύσεων «Ημέρες Ερήμου», με αναχώρηση μετ’ επιστροφής από το Ντουμπάι και τη Ντόχα με το Celestyal Journey, και

47 νέες κρουαζιέρες επτά διανυκτερεύσεων «Εικόνες Αραβίας», με αναχώρηση μετ’ επιστροφής από το Αμπού Ντάμπι και το Ντουμπάι με το Celestyal Discovery, από το 2025 έως το 2027.

Οι τιμές ξεκινούν τώρα από €96 ανά άτομο, ανά ημέρα, για μία κρουαζιέρα τριών διανυκτερεύσεων.

Σε όλες τις κρουαζιέρες στον Αραβικό Κόλπο ισχύει η συνδυαστική προσφορά «παιδιά δωρεάν» για παιδιά κάτω των 12 ετών.*

Οι αναχωρήσεις στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο περιλαμβάνουν 57 κρουαζιέρες επτά διανυκτερεύσεων «Ειδυλλιακή Ελλάδα», μετ’ επιστροφής απ’ την Αθήνα, με το Celestyal Journey από το 2025 έως το 2026, με τιμές που ξεκινούν από €94 ανά άτομο, ανά ημέρα.

Επιπλέον περιλαμβάνονται 167 από τις μικρότερης διάρκειας κρουαζιέρες «Εμβληματικά Ελληνικά Νησιά» τριών και τεσσάρων διανυκτερεύσεων, μετ’ επιστροφής απ’ την Αθήνα, με το Celestyal Discovery από το 2025 έως το 2027. Οι τιμές ξεκινούν από τα €113 ανά άτομο, ανά ημέρα.

Επιπλέον, η Celestyal προσφέρει κουπόνι αξίας €50 για εκδρομή στη στεριά, στις κρουαζιέρες «Πανόραμα Ελλάδας, Ιταλίας, Κροατίας» το 2026 και το 2027.

O Lee Haslett, Εμπορικός Διευθυντής της Celestyal, δήλωσε: «Στόχος μας είναι να κάνουμε τις κρουαζιέρες σε πολλαπλούς προορισμούς όχι μόνο αξέχαστες αλλά και εξαιρετικά συμφέρουσες. Με τη νέα καμπάνια «Πλεύστε και Εξοικονομήστε», οι επιβάτες απολαμβάνουν εκπτώσεις έως και 50% σε κρουαζιέρες σε Ελλάδα και Αραβικό Κόλπο, καθώς και μοναδικά προνόμια όπως δωρεάν ταξίδι για παιδιά και κουπόνι εκδρομής. Σε σύγκριση με μια παραδοσιακή διαμονή στην ξηρά, η αξία είναι ασυναγώνιστη, καθώς περιλαμβάνονται γεύματα, ποτά, Wi-Fi, ψυχαγωγία, εκδρομές και πολλά άλλα. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πακέτο διακοπών που προσφέρει ανεπανάληπτες εμπειρίες σε εξαιρετική τιμή. Με το επιπλέον 25% bonus στο CelestyalPay, δεν υπήρξε ποτέ καλύτερη στιγμή για να σαλπάρετε μαζί μας.»

«Και για τους πολύτιμους συνεργάτες μας, όλες οι προαγορές πιστωτικού ποσού μέσω Celestyal Pay για γεύματα στα θεματικά εστιατόρια και για ποτά, υπόκεινται κανονικά σε προμήθεια, εξασφαλίζοντας ακόμη μεγαλύτερα οφέλη παράλληλα με την εξαιρετική αξία για τους επιβάτες.»

Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν όλα τα γεύματα, αναψυκτικά, WiFi, λιμενικά τέλη και φιλοδωρήματα. Οι προσφορές είναι διαθέσιμες για κρατήσεις από 1 Σεπτεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2025.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το celestyal.com ή καλέστε το 211 1995176.

Σημειώσεις

*Η προσφορά «Παιδιά Δωρεάν» περιλαμβάνει 100% έκπτωση στο ναύλο κρουαζιέρας για το τρίτο ή/και τέταρτο παιδί (έως 11 ετών) που διαμένει στην ίδια καμπίνα με δύο ενήλικες. Όλες οι άλλες χρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των λιμενικών τελών και των φιλοδωρημάτων, είναι επιπρόσθετες και ισχύουν για όλους τους επιβάτες.