Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Food and Drink

Η ιταλική κουζίνα αναγνωρίσθηκε ως άυλη πολιτιστική κληρονομιά

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η υποψηφιότητα προωθήθηκε από τα ιταλικά υπουργεία Γεωργίας και Πολιτισμού, σε συνεργασία με γαστρονομικούς οργανισμούς.

Ως άυλη κληρονομιά της ανθρωπότητας αναγνωρίσθηκε σήμερα Τετάρτη 10/12 η ιταλική κουζίνα από την αρμόδια διακυβερνητική επιτροπή της Unesco.

Μέχρι τώρα, η αναγνώριση αυτή είχε δοθεί σε μεμονωμένα εδέσματα διαφόρων χωρών, αλλά όχι σε εθνική κουζίνα στο σύνολό της.

Η συγκεκριμένη υποψηφιότητα προωθήθηκε από τα ιταλικά υπουργεία Γεωργίας και Πολιτισμού, σε στενή συνεργασία με γαστρονομικούς οργανισμούς.

«Η ιταλική κουζίνα είναι ένα μοναδικό μωσαϊκό οικογενειακών, τοπικών, κοινωνικών παραδόσεων, χωρίς κάποια ιεραρχία που να προβλέπει λιγότερο και περισσότερο σημαντικά εδέσματα», τόνισαν οι εμπνευστές της πρωτοβουλίας.

Πηγή: cnn.gr

Tags

ΙΤΑΛΙΑΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΚΟΥΖΙΝΑFOOD AND DRINK

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα