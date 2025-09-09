Η νέα εποχή του Massimo Dutti ξεκινά από την Κύπρο - Μόνο στο My Mall Limassol

Ο Όμιλος Saywear Group of Companies, σε συνεργασία με το My Mall Limassol, παρουσιάζει αποκλειστικά στην Κύπρο το νέο concept store του Massimo Dutti, εγκαινιάζοντας μια πρωτοποριακή εμπειρία αγορών που δεν υπάρχει πουθενά αλλού στο νησί. Το κατάστημα ενσωματώνει τον πιο πρόσφατο σχεδιαστικό κώδικα της μάρκας, αναδεικνύοντας τη διαχρονική κομψότητα μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει μινιμαλιστική αισθητική, φυσικά υλικά, γήινους τόνους και ζεστό φωτισμό.

Το νέο design φιλοξενεί τη Γυναικεία συλλογή στο μπροστινό τμήμα και την Ανδρική στο πίσω μέρος. Οι καθαρές γραμμές, η ανοιχτή διαρρύθμιση και τα ειδικά διαμορφωμένα displays δημιουργούν μια ατμόσφαιρα άνεσης και αρμονίας, προσφέροντας στον επισκέπτη μια εμπειρία που συνδυάζει μόδα και τρόπο ζωής.

Η κύρια είσοδος του καταστήματος χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και ανοιχτή οπτική, ενώ οι βιτρίνες εναρμονίζονται απόλυτα με το εσωτερικό, προσφέροντας στον πελάτη μια συνολική εικόνα και διευκολύνοντας την πρόσβαση στη Γυναικεία συλλογή και στους υπόλοιπους χώρους. Ο φωτισμός χρησιμοποιείται με πιο δημιουργικό και έμμεσο τρόπο, κυρίως μέσα από τις κορνίζες και τα περιμετρικά σημεία, δημιουργώντας φυσικά και διακριτικά εφέ.

Η νέα αισθητική ενοποιεί όλα τα στοιχεία, αναδεικνύοντας το storytelling που αποτελεί τον πυρήνα του DNA του Massimo Dutti. Σχεδιασμένο βάσει του πιο προηγμένου eco-efficient concept του Ομίλου Inditex, το νέο κατάστημα ενσωματώνει επίσης καινοτόμα στοιχεία που συνδυάζουν μόδα και τεχνολογία, ανταποκρινόμενο στη διαρκή επιδίωξη του brand να προσφέρει στους πελάτες του νέες και μοναδικές εμπειρίες αγορών.

Σχεδιασμένο με βάση το πιο προηγμένο eco-efficient concept του Ομίλου Inditex, το νέο κατάστημα μειώνει αισθητά την κατανάλωση ενέργειας και νερού, ενώ παράλληλα ενσωματώνει καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την εμπειρία του πελάτη. Ξεχωρίζει η υπηρεσία Style Advisor, μέσα από την οποία οι επισκέπτες, κατόπιν ραντεβού, απολαμβάνουν προσωποποιημένη συμβουλευτική από ειδικούς σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με άνεση και ιδιωτικότητα. Εκεί, σε μια ατμόσφαιρα χαλάρωσης, ο πελάτης καθοδηγείται στην επιλογή ρούχων και αξεσουάρ που ανταποκρίνονται απόλυτα στο προσωπικό του στυλ και τις ανάγκες του.

Συμπληρωματικά, οι ταχείες ανεξάρτητες πληρωμές, η δυνατότητα κράτησης προϊόντων και οι online παραγγελίες μέσω της εφαρμογής, ολοκληρώνουν μια εμπειρία που συνδυάζει την κομψότητα και την τεχνολογία, καθιστώντας το νέο κατάστημα του Massimo Dutti έναν πραγματικό προορισμό για σύγχρονες και απαιτητικές αγορές.

Με περισσότερα από 500 καταστήματα σε 70 αγορές παγκοσμίως, το Massimo Dutti, που ιδρύθηκε το 1985 και εντάχθηκε στον Όμιλο Inditex το 1991, συνεχίζει να εκφράζει μια εκλεπτυσμένη εκδοχή κομψότητας, ενισχύοντας τη δέσμευσή του στη βιωσιμότητα και την καινοτομία. Το νέο concept του Massimo Dutti μπορεί να βιωθεί αποκλειστικά στο My Mall Limassol, προσφέροντας στο κυπριακό κοινό μια μοναδική εμπειρία αγορών που δεν συναντάται πουθενά αλλού στο νησί.