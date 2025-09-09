Άγνωστη η τύχη της ηγεσίας της Χαμάς, ενώ το Κατάρ ανέστειλε συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις για Γάζα

Άγνωστη παραμένει η τύχη των ηγετών της Χαμάς, μετά το ισραηλινό χτύπημα το απόγευμα εναντίον κτηρίου στο οποίο φέρονται να συνεδρίαζαν προκειμένου να εξετάσουν την πρόταση Τραμπ για τη Γάζα. Η επιχείρηση είχε την ονομασία “Fire Summit”, δηλαδή «Σύνοδος Φωτιά(ς)». Εκπρόσωπος του IDF δήλωσε στο ραδιόφωνο του ισραηλινού στρατού, ότι η Ιερουσαλήμ είναι αισιόδοξη ότι εξόντωσε τους ηγέτες της τρομοκρατικής οργάνωσης.

Αντιθέτως, αραβικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για πέντε νεκρούς, όχι όμως την ηγεσία της Χαμάς ενώ από παλαιστινιακές πηγές προβάλλεται η ίδια θέση με αναφορά σε δύο στελέχη αλλά όχι ηγετικά, τα οποία σκοτώθηκαν. Από πλευράς Ντόχα δεν υπάρχει τοποθέτηση για το θέμα πέραν της καταδίκης της ισραηλινής ενέργειας.

Το Κατάρ ανέστειλε απόψε τη συμμετοχή του στις διαπραγματεύσεις για τη Γάζα, μια συμμετοχή η οποία είχε ούτως ή άλλως φανεί να περνά σε δεύτερη μοίρα με την κίνηση του Ντόναλντ Τραμπ να αναλάβει εκείνος τα ηνία της διαπραγμάτευσης καταθέτοντας ένα σχέδιο και καλώντας τη Χαμάς να το αποδεχθεί ως «τελευταία προειδοποίηση», όπως είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ενδεικτικό μάλιστα είναι πως, η Ντόχα σχολίασε ως τρίτο μέρος την εξέλιξη, ξεκαθαρίζοντας ξανά και ξανά στην ανακοίνωσή της, ότι όλα όσα έλεγε ήταν με βάση τα όσα «μας είπαν οι διαπραγματευτές».

Το Ισραήλ, το οποίο από την πρώτη στιγμή είχε στείλει ξεκάθαρα το μήνυμα ότι εκείνο διενήργησε την επίθεση, κάτι που ούτως ή άλλως δεν μπορούσε να αποκρυβεί μια και το χτύπημα έγινε με τη χρήση πυραύλων και drones, δήλωσε πως η επίθεση ήταν αντίποινο στο χθεσινό πολύνεκρο τρομοκρατικό χτύπημα στην Ιερουσαλήμ. Μάλιστα ο ίδιος ο Βενιαμίν Νετανιάχου είπε πως η εντολή είχε δοθεί από χθες μετά την τρομοκρατική επίθεση.

Στον αντίποδα το χρηματιστήριο του Τελ Αβίβ κατάγραψε άνοδο 1,8% στους δύο κύριους δείκτες, ιδιαίτερα μετά το χτύπημα, φτάνοντας σε νέα ρεκόρ. Ο TA-35 αυξήθηκε κατά 1,8% φτάνοντας τις 3.133,78 μονάδες, ενώ ο TA-125 αυξήθηκε κατά 1,7% φτάνοντας τις 3.204,15 μονάδες.

ΚΥΠΕ