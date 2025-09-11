My Mall Limassol και Saywear Group παρουσιάζουν το νέο μοναδικό concept του Pull & Bear

Ο Όμιλος Saywear Group of Companies αναβαθμίζει την εμπειρία του καταναλωτή με την ανακαίνιση του καταστήματος Pull & Bear στο My Mall Limassol. Το νέο concept ξεχωρίζει για τον urban και νεανικό του χαρακτήρα, συνδυάζοντας ανανεωτική ενέργεια με μοντέρνα στοιχεία βιομηχανικού design.

Στο νέο Pull & Bear, το εσωτερικό συνδυάζει λευκές υφές, μεταλλικά τελειώματα και φωτεινά στοιχεία. Το ανακαινισμένο κατάστημα, το οποίο θα φιλοξενεί όλες τις νέες σειρές, στις ανδρικές και γυναικείες συλλογές, αντανακλά το νεανικό, χαλαρό και δυναμικό πνεύμα του Pull & Bear, μέσα από έναν χώρο σχεδιασμένο για μία αγοραστική εμπειρία που χαρακτηρίζεται από καινοτομία, λειτουργικότητα και ευελιξία.

Οι χώροι διαμορφώνονται με εκτεθειμένους τοίχους από τούβλα και μεταλλικά στοιχεία, προσφέροντας μια αίσθηση αυθεντικότητας και σύγχρονης αισθητικής. Η ανοιχτή διάταξη του καταστήματος επιτρέπει μια άνετη και ελεύθερη περιήγηση, ενώ οι ζωντανές χρωματικές επιλογές και οι δυναμικές οπτικές παρουσιάσεις δημιουργούν ένα περιβάλλον γεμάτο ζωή και νεανικό παλμό. Το φιλόξενο και ζεστό περιβάλλον που δημιουργεί ο φωτισμός, σε συνδυασμό με περιοχές lounge, προσκαλεί τον πελάτη να απολαύσει μια χαλαρή και ευχάριστη εμπειρία αγορών.

Η πρώτη χειμερινή συλλογή στο νέο concept store δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις ανδρικές και γυναικείες συλλογές, αναδεικνύοντας τη φρεσκάδα και την ευελιξία του στυλ. Το brand θα στρέψει τους προβολείς στις σειρές Pacific Republic και STWD, δύο από τις πιο ξεχωριστές συλλογές αυτής της σεζόν, που έχουν σχεδιαστεί για να εντυπωσιάσουν.

Επιπλέον, το Pull & Bear θα παρουσιάσει ένα νέο drop της πειραματικής και πρωτοποριακής σειράς OFTEN, με μοναδικές προτάσεις για τους λάτρεις των urban trends.

Ο Νοέμβριος θα σηματοδοτηθεί από δύο σημαντικούς σταθμούς: την πολυαναμενόμενη συνεργασία με ένα κορυφαίο διεθνές fashion brand, καθώς και την επέκταση της κατηγορίας αξεσουάρ, με νέα προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί για να ολοκληρώνουν και να εξατομικεύουν κάθε look.

Το κατάστημα Pull & Bear στο My Mall Limassol ενσωματώνει το πιο πρόσφατο και εξελιγμένο concept του Ομίλου Inditex, προσφέροντας μια σύγχρονη και τεχνολογικά προηγμένη αγοραστική εμπειρία. Με πλήρως ανακαινισμένο και διευρυμένο χώρο, το κατάστημα είναι πλέον μεγαλύτερο από ποτέ, διαθέτοντας μία ακόμα πιο πλούσια συλλογή που καλύπτει κάθε στυλ και ανάγκη των καταναλωτών. Η προσθήκη self check-out σημείων ενισχύει την ευκολία και ταχύτητα των συναλλαγών, αξιοποιώντας τη δύναμη της τεχνολογίας για μια πιο άνετη, γρήγορη και αποτελεσματική εμπειρία αγορών.