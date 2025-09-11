Υπό πλήρη έλεγχο δασική πυρκαγιά σε περιοχή της κοινότητας Τρεμιθούσας.

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε δασική πυρκαγιά σε περιοχή της κοινότητας Τρεμιθούσας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σήμερα Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε περιοχή της κοινότητας Τρεμιθούσας της επαρχίας Πάφου.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 13:18 και τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 15:00 αφού έκαψε έκταση τριών δεκαρίου με άγρια βλάστηση.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 3 άτομα του Τμήματος Δασών με 1 πυροσβεστικό όχημα και 9 άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 2 πυροσβεστικά οχήματα.

Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται.