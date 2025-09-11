Αμφιβολίες και ερωτηματικά ΕΠΑ για εξαγορά ExxonMobil Cyprus από Petrolina

Σε πλήρη διερεύνηση προχωρεί η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) για τη συγκέντρωση που αφορά την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της ExxonMobil Cyprus Limited από την Petrolina (Holdings) Public Ltd μέσω της Med Energywise Ltd.

Όπως ανακοινώθηκε, η απόφαση ελήφθη σε συνεδρία της ΕΠΑ στις 10 Σεπτεμβρίου 2025, έπειτα από μελέτη της σχετικής έκθεσης της Υπηρεσίας. Η Επιτροπή κατέληξε πως η πράξη εγείρει αμφιβολίες ως προς τη συμβατότητά της με τη λειτουργία του ανταγωνισμού, δεδομένου ότι ενδέχεται να επηρεάσει οριζόντια και κάθετα κρίσιμες αγορές πετρελαιοειδών.

Η Επιτροπή ανέφερε ότι οι αμφιβολίες που προκύπτουν αφορούν σε συγκεκριμένες αγορές, τόσο σε οριζόντιο όσο και σε κάθετο/γειτονικό επίπεδο.

Συγκεκριμένα, σε οριζόντιο επίπεδο ενδέχεται να επηρεάζονται η αγορά εισαγωγής πετρελαιοειδών, η αγορά πώλησης πετρελαιοειδών μη λιανικής και η αγορά πώλησης πετρελαιοειδών λιανικής.

Σε κάθετο ή γειτονικό επίπεδο ενδέχεται να επηρεάζονται η αλυσίδα εισαγωγής , αποθήκευσηςμ πώλησης πετρελαιοειδών μη λιανικής, η αλυσίδα πώλησης πετρελαιοειδών μη λιανικής, χερσαίας διανομής, πώλησης λιανικής, καθώς και η χονδρική πώληση λιπαντικών και οι εξειδικευμένες κατασκευαστικές και ηλεκτρομηχανολογικές υπηρεσίες, όπως αυτές συνδέονται με τη δραστηριοποίηση μέσω πρατηρίων.

Η ΕΠΑ διαπιστώνει ότι οι υψηλές συγκεντρώσεις στις αγορές εισαγωγής και πώλησης πετρελαιοειδών, καθώς και η άμεση ανταγωνιστική εγγύτητα μεταξύ Petrolina και ExxonMobil, αυξάνουν την πιθανότητα αύξησης τιμών και συντονισμού στην αγορά. Παράλληλα, στη λιανική πώληση καυσίμων η συγκέντρωση εκτιμάται ότι μπορεί να περιορίσει τον ανταγωνισμό σε τοπικό επίπεδο, ιδίως σε ακτίνα 4 χλμ. γύρω από πρατήρια των δύο εταιρειών.

Στο μικροσκόπιο τίθενται επίσης οι κάθετες σχέσεις της νέας οντότητας, καθώς εξετάζεται κατά πόσο μπορεί να περιορίσει την πρόσβαση ανταγωνιστών σε αποθηκευτικούς χώρους, προμήθειες ή πελάτες, με πιθανές επιπτώσεις στη χερσαία διανομή καυσίμων, στη χονδρική λιπαντικών και σε εξειδικευμένες τεχνικές υπηρεσίες.

Η ΕΠΑ αποφάσισε ομόφωνα την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης. Στο πλαίσιο αυτό, πρόσωπα που ενδέχεται να επηρεαστούν από την απόφαση, αλλά δεν συμμετέχουν στη συγκέντρωση, μπορούν να υποβάλουν τις απόψεις τους, όπως προβλέπει η νομοθεσία. Η Επιτροπή οφείλει να εκδώσει την τελική της απόφαση εντός τεσσάρων μηνών από τη στιγμή που θα διαθέτει όλα τα αναγκαία στοιχεία.

