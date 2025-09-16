«Το μπισκότο των ονείρων μου» Ένας διαγωνισμός δημιουργικότητας για παιδιά, από τη Frou Frou

Στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 60 χρόνια από τη δημιουργία του, ο Όμιλος Εταιριών Frou Frou διοργανώνει διαγωνισμό παιδικής ζωγραφικής.

Η εταιρία προσκαλεί τα παιδιά να εκφραστούν με κινητήρια δύναμη τη φαντασία τους και θεματικούς πυλώνες την αγάπη, τη φιλία, την ειρήνη και το σεβασμό στο περιβάλλον.

Η Frou Frou που εξ αντικειμένου και πεποιθήσεως, έχει εδραιωμένη την ανθρώπινη υπεραξία στον πυρήνα της, αναδεικνύει με αυτή την ενέργεια τη φαντασία, τη δημιουργικότητα και την κοινωνική συνοχή, υπογραμμίζοντας την πίστη της στις νέες γενεές του τόπου.

Οι υποβολές των έργων στο διαγωνισμό θα μπορούν να γίνονται από 2 Οκτωβρίου έως και 19 Δεκεμβρίου 2025. Η αξιολόγηση των έργων θα λάβει χώρα μέσα στον Ιανουάριο του 2026 και οι νικητές θα ανακοινωθούν στα τέλη Ιανουαρίου 2026.

Βραβεία ανά ηλικιακή κατηγορία:

1ος νικητής: Apple iPad 11″ (2025, A16, 256 GB, Wi-Fi)

Apple iPad 11″ (2025, A16, 256 GB, Wi-Fi) 2ος νικητής: Nintendo Switch OLED

Nintendo Switch OLED 3ος νικητής: JBL Live 660NC ασύρματα ακουστικά

JBL Live 660NC ασύρματα ακουστικά Επιπλέον 7 νικητές: Frou Frou Goodie Bags

Επιπρόσθετα, τα έργα των πρώτων νικητών κάθε ηλικιακής κατηγορίας θα τυπωθούν τιμητικά σε συλλεκτικές συσκευασίες Frou Frou, ως ξεχωριστή αναγνώριση της δημιουργικότητάς τους.

Γονείς και παιδιά θα βρουν αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία του διαγωνισμού στο www.froufrou.com.cy/art-contest/

Τηλέφωνο επικοινωνίας: +357 22 835090 (Marketing Dept., option 5).